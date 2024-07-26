Совместная операция МВД и КНБ: в Карагандинской области выявлена ОПГ
Согласно данным правоохранителей за 26 июля 2024 года, в криминальной деятельности подозреваются, помимо местного криминалитета, работники предприятий, в том числе руководители и сотрудники служб безопасности.
Ущерб, причиненный в результате преступной деятельности, устанавливается.
"В департамент полиции Карагандинской области доставлено более 20 фигурантов. В ходе обысковых мероприятий у них изъято огнестрельное и травматическое оружие, автотранспорт, денежные средства и другие вещественные доказательства по уголовному делу. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются".Представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс
Также сказано, что работа по выявлению и пресечению криминальных групп, действующих на градообразующих предприятиях проводится на системной основе.
24 июля 2024 года МВД опубликовало фото подозреваемых в совершении хищений в особо крупном размере из АО "Qarmet".
По уголовному делу, зарегистрированному по факту мошенничества, совершенного преступной группой в особо крупном размере (ст. 190 ч. 4 УК), разыскиваются:
- Ахметжанов Мирас Калымбекович, 02.04.1987 г.р. Уроженец области Абай, ранее судим за кражу. Мера пресечения – "содержание под стражей".
- Чижевский Андрей Александрович, 29.11.1987 г.р. Уроженец Костанайской области. Мера пресечения – "содержание под стражей".