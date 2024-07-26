Совместная операция МВД и КНБ: в Карагандинской области выявлена ОПГ

Министерство внутренних дел (МВД) совместно с Комитетом национальной безопасности (КНБ) при координации прокуратуры Карагандинской области провели задержание преступной группы, занимавшейся хищением металла и товаров из промышленных компаний, в том числе "Казахмыс", сообщает Zakon.kz.

Согласно данным правоохранителей за 26 июля 2024 года, в криминальной деятельности подозреваются, помимо местного криминалитета, работники предприятий, в том числе руководители и сотрудники служб безопасности.

Ущерб, причиненный в результате преступной деятельности, устанавливается.

"В департамент полиции Карагандинской области доставлено более 20 фигурантов. В ходе обысковых мероприятий у них изъято огнестрельное и травматическое оружие, автотранспорт, денежные средства и другие вещественные доказательства по уголовному делу. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются". Представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс

Также сказано, что работа по выявлению и пресечению криминальных групп, действующих на градообразующих предприятиях проводится на системной основе.

24 июля 2024 года МВД опубликовало фото подозреваемых в совершении хищений в особо крупном размере из АО "Qarmet".

По уголовному делу, зарегистрированному по факту мошенничества, совершенного преступной группой в особо крупном размере (ст. 190 ч. 4 УК), разыскиваются: