Токаев назначил Куантырова на новую должность
Фото: gov.kz, akorda.kz
Алибек Куантыров назначен на новую должность должность – заместителем министра иностранных дел РК. На этом посту он сменил Назиру Нурбаеву, сообщает Zakon.kz.
Соответствующие распоряжения 30 июля 2024 года подписал президент Касым-Жомарт Токаев:
- распоряжением главы государства Куантыров Алибек Сакенович назначен заместителем министра иностранных дел РК;
- распоряжением главы государства Нурбаева Назира Нуртулеуовна освобождена от должности заместителя министра иностранных дел РК.
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