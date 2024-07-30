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Законодательство РК

Токаев назначил Куантырова на новую должность

Токаев назначил Куантырова на новую должность, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 09:01 Фото: gov.kz, akorda.kz
Алибек Куантыров назначен на новую должность должность – заместителем министра иностранных дел РК. На этом посту он сменил Назиру Нурбаеву, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие распоряжения 30 июля 2024 года подписал президент Касым-Жомарт Токаев:

  • распоряжением главы государства Куантыров Алибек Сакенович назначен заместителем министра иностранных дел РК;
  • распоряжением главы государства Нурбаева Назира Нуртулеуовна освобождена от должности заместителя министра иностранных дел РК.

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