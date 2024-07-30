Токаев назначил Куантырова на новую должность

Фото: gov.kz, akorda.kz

Алибек Куантыров назначен на новую должность должность – заместителем министра иностранных дел РК. На этом посту он сменил Назиру Нурбаеву, сообщает Zakon.kz.

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