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Коммунальный объект продали за 270 тыс. тенге вместо 30 млн в Жамбылской области

Коммунальную собственность продали за 270 тысяч вместо 30 млн в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 09:48 Фото: gov.kz
Прокуратура Таласского района Жамбылской области выявила факт незаконной продажи коммунальной собственности в 111 раз ниже реальной стоимости. После вмешательства специалистов имущество полностью вернули государству, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению прокуратуры, в 2008 году руководством коммунального государственного предприятия "Игилик" без организации конкурса напрямую третьим лицам продана производственная база данного учреждения за 270 тыс. тенге. При этом оценочная стоимость базы составляет 30 млн тенге.

Кроме того, в 2022 году имущество неправомерный владелец заложил в залог в микрокредитную организацию для получения займа.

Коммунальную собственность продали за 270 тысяч вместо 30 млн в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 09:48

Фото: gov.kz

В 2023 году по данному факту прокуратура начала досудебное расследование в отношении бывшего руководителя предприятия по ч. 4 ст. 362 УК (превышение должностных полномочий), по результатам расследования уголовное дело прекращено за истечением срока давности совершенного преступления.

"Вместе с тем решением СМЭС Жамбылской области от 22.02.2024 года удовлетворен иск акимата, предъявленный на основании акта прокурорского надзора, о признании недействительным договоров купли-продажи и залога".Пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Апелляционной инстанцией 22 мая 2024 года решение первой инстанции оставлено без изменения.

"Судебный акт вступил в законную силу, имущество полностью возвращено государству", – заключили в ведомстве.

В начале июля 2024 года стало известно о другом случае. Тогда в Актюбинской области более 22 тысяч га неиспользуемых земель вернули государству.

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