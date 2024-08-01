Полицейские в Алматы блокировали внедорожник с российскими номерами

Фото: Zakon.kz

В Алматы сотрудники полиции выявили и блокировали внедорожник, водитель которого нарушил Правила дорожного движения на 2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

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