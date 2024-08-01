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Полицейские в Алматы блокировали внедорожник с российскими номерами

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, оружие, пистолет полицейского, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 10:28 Фото: Zakon.kz
В Алматы сотрудники полиции выявили и блокировали внедорожник, водитель которого нарушил Правила дорожного движения на 2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о владельце автомашины Toyota Alphard, которого задержали сотрудники специализированного батальона и подразделения розыска местной полицейской службы.

Нарушения ПДД на 2 млн тенге зафиксировали видеосистемы города.

Машину водворили на штрафную стоянку.

В полиции Алматы в очередной раз напомнили о необходимости своевременно оплачивать административные штрафы и призвали неукоснительно соблюдать ПДД.

Ранее в МВД назвали основную причину нарушений ПДД в Казахстане.

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