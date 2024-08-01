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По 40 км в день: марафонец Сарсенбай Котырашов отправляется в очередное путешествие

По 40 км в день: марафонец Сарсенбай Котырашов отправляется в очередное путешествие, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 15:10 Фото: pxhere
74-летний путешественник Сарсенбай Котырашов собирается пройти 2550 километров. Своими грандиозными планами марафонец поделился с общественностью на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение он разметил 1 августа 2024 года.

"Привет, друзья! Наконец пришло время третьего этапа моего путешествия. По плану он должен был быть по Европе, но в связи с финансовым положением – не все бывает так, как мы хотим. Немного жаль".Сарсенбай Котырашов

В продолжении казахстанский прадедушка отмечает, что несмотря на сложности, решил продолжить свой путь.

"Начать его с Усть-Каменогорска 2 августа и завершить в столице Монголии в Улан-Баторе. Общая протяженность пути 2550 км".Сарсенбай Котырашов

Котырашов собирается проходить в среднем по 40 километров в день. Это амбициозное путешествие продлится около трех месяцев.

В 2022 году он стал известен в Казахстане тем, что в возрасте 72 лет прошел пешком 17 областей страны (8 тыс. км) за 6 месяцев.

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Сарсенбай Котырашов: пешком по Казахстану в 72 года
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В 2023 году Котырашов прошел пешком 3 тыс. км. с Атырау до Стамбула.

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