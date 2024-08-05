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Сразу 32 водных объектов вернули государству лишь в одной области Казахстана

Селезадерживающая плотина Аюсай в Алматы, селезащитная плотина, защита от сели, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 11:27 Фото: akorda.kz
С начала 2024 года 32 гидротехнических сооружения возвращены из коммунальной собственности в республиканскую. Речь идет о 31 ирригационном канале и 1 плотине. Все эти объекты расположены в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы министерства водных ресурсов и ирригации за 5 августа 2024 года, в настоящий момент ведется активная работа по возвращению в республиканскую собственность объектов в других регионах Казахстана.

В ведомстве уточнили, что министерство начало работу по улучшению водной инфраструктуры страны.

Например, по поручению президента разработан Комплексный план по строительству и реконструкции водохозяйственных объектов до 2030 года.

"Планом предусмотрено строительство 44 водохранилищ, реконструкция 76 гидротехнических сооружений, более 5321 км ирригационных систем, а также бурение 3230 скважин вертикального дренажа".Ерболат Ибрайханов

На сегодня, по словам специалисты, разработана проектно-сметная документация по 114 проектам.

Ранее, 26 июля 2024 года, в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана назвали топ-5 крупнейших водопроводов страны.

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Новости: Министерство водных ресурсов и ирригации Жамбылская область Казахстан 2024 год Вода Гидросооружения
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