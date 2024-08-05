Более тысячи боеприпасов нашли у "черных старателей" в Жамбылской области

В 2024 году в ряде регионов Казахстана ликвидировали 19 нелегальных цехов по переработке золотосодержащего материала, изъяты десятки тонн руды, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению МВД РК, в июле сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью в Мойынкумском районе Жамбылской области провели оперативные мероприятия по задержанию лиц, причастных к хищениям золотосодержащей руды с территории комбината "Акбакай" АО "Алтыналмас".

"По результатам обысковых мероприятий обнаружено 11 нелегальных дробильных цехов в поселках Акбакай, Мойынкум, Бирлик, где изъято специальное оборудование для переработки руды и камней, золото, денежные средства, а также девять единиц огнестрельного оружия и более тысячи боеприпасов", – сообщили в МВД 5 августа.

На территории карьера "Каракоз" задержали две бригады незаконных старателей, всего 17 человек, нелегально добывающих руду, незаконно проникая в шахты. Все они привлечены к административной ответственности.

"Кроме того, при проведении специальных мероприятий выявлен факт кражи свыше 600 мешков золотосодержащего сырья с территории комбината "Акбакай" его бывшими работниками, которые водворены в ИВС. Совместно со службой безопасности комбината задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В мае 2024 года в МВД сообщали о том, что с начала года задержаны и привлечены к ответственности свыше 400 "черных старателей".