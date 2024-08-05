Жители ВКО пожаловались, что к населенному пункту приблизились медведи

Жителей Серебрянска на востоке страны напугали медведи. По их словам, около кладбища в нескольких километрах от города видели маленького косолапого и слышали рев взрослого медведя, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Astana TV, присутствие диких животных рядом с городом – серьезная угроза. На место выехал оперотряд Управления природных ресурсов региона.

"Слухи не подтвердились, на месте медведь и медвежонок обнаружены не были. Также не были обнаружены даже следы медведя. Не только место, но и полностью окрестность была обследована инспекторами. Возможно, это – бродячий скот, и человек от испуга подумал, что это медведь. Потому что в ранние годы медведь был в этих окрестностях". Руководитель отдела охраны животного мира Управления природных ресурсов ВКО Мирхат Амиров

Отмечается, что леса вокруг Серебрянска – естественная среда обитания медведей. Специалисты уверяют: обычно косолапые не подходят к человеческому жилью, в том районе для них вполне достаточная кормовая база. Если животное и подходит к населенных пунктам, то только весной, после спячки.

Ранее снежный барс попал в объектив фотоловушки в Катон-Карагайском национальном парке на востоке Казахстана. Эксперты подчеркивают, что на сегодняшний день в парке обитает порядка 11 особей барса.

