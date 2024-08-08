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Акорда угощала гостей из Узбекистана "белым золотом"

Акорда угощала гостей из Узбекистана &quot;белым золотом&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 18:16 Фото: primeminister.kz
В Казахстан с государственным визитом 7 августа прибыла делегация из Узбекистана. Акорда рассказала, чем угощали и удивляли важных гостей, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале Акорды 8 августа 2024 года опубликована фотография меню с подписью:

"Меню, предложенное в Акорде узбекской делегации во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым, прибывшим в Казахстан с государственным визитом.
Акорда угощала гостей из Узбекистана "белым золотом", фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 18:16

Фото: Telegram/bort_01

В меню входили зеленый салат с крабовыми кнелями, тушпара с чебуреками, филе чилийского сибаса в устричном соусе с грибами шиитаке, лаймовый сорбет, томленая говядина с морковью и спаржей, лимон.

Стоит отметить, что чилийский сибас – общепризнанно одна из самых вкусных рыб премиального сегмента.

Его зачастую называют "белым золотом". Причины такого названия две: нежное белое мясо и уникальная польза для организма человека. Этот вид глубоководных рыб богат полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами и минеральными веществами.

Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан с государственным визитом 7 августа 2024 года. В аэропорту Астаны его лично встретил Касым-Жомарт Токаев.

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На следующий день состоялись переговоры. Кроме того, Токаев по итогам заседания первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана наградил Мирзиёева высшим орденом Казахстана – "Алтын кыран" ("Золотой орел").

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