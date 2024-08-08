60 пар поженились в "счастливую дату" в Шымкенте

60 пар в Шымкенте выбрали для создания семьи красивую дату – 08.08, сообщает Zakon.kz.

8 августа в Шымкенте случился свадебный бум. Большинство молодоженов стремятся заключить брак в красивую дату, которая сулит новой семье счастливую жизнь. В этом году в 08.08 поженились рекордное количество пар.

"Свадебный ажиотаж в городском РАГСе спровоцировала так называемая "счастливая дата" – 8 августа. В этом году в этот день в нашем РАГС зарегистрировали брак 60 пар. Также популярностью у горожан пользуются другие необычные и праздничные даты. В целом с начала года 7 525 пар связали себя узами брака". PR-менеджер Шымкентского филиала "Правительства для граждан" Алтынай Татаева

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