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60 пар поженились в "счастливую дату" в Шымкенте

08.08: 60 пар поженились в &quot;счастливую дату&quot; в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 00:36 Фото: pixabay
60 пар в Шымкенте выбрали для создания семьи красивую дату – 08.08, сообщает Zakon.kz.

8 августа в Шымкенте случился свадебный бум. Большинство молодоженов стремятся заключить брак в красивую дату, которая сулит новой семье счастливую жизнь. В этом году в 08.08 поженились рекордное количество пар.

"Свадебный ажиотаж в городском РАГСе спровоцировала так называемая "счастливая дата" – 8 августа. В этом году в этот день в нашем РАГС зарегистрировали брак 60 пар. Также популярностью у горожан пользуются другие необычные и праздничные даты. В целом с начала года 7 525 пар связали себя узами брака".PR-менеджер Шымкентского филиала "Правительства для граждан" Алтынай Татаева

Ранее специалисты озвучили четыре ключевые даты последнего летнего месяца 2024 года, когда астрономические явления будут особенно благоприятными и могут оказать значительное влияние на жизнь.

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