Ситуация на востоке страны: шквальный ветер, гроза, град
Что происходит на данный момент?
Электричество
В Усть-Каменогорске частично без электричества остались жители ряда микрорайонов и дачных массивов. Примерное количество абонентов составило 26 500. В настоящее время все линии работают в штатном режиме. Некоторые дачные кооперативы отключены до приведения в соответствие собственных внутренних линий и КТП.
Фото: пресс-центр ВКО
Без электричества остались жители села Винное Глубоковского района, нескольких районов города Риддер, четыре абонента села Герасимовка Уланского района, а также частично отключена электроэнергия в районе Самар.
Фото: пресс-центр ВКО
Социальные объекты
В селе Новоявленка унесло часть кровельного материала средней школы №33. В результате сильного ветра частично пострадала кровля спортивного зала, разбито одно окно в столовой и актовом зале. Необходимые для ремонта школы резервы имеются и до начала учебного года все будет восстановлено.
Фото: пресс-центр ВКО
В котельной Центра оказания специальных социальных услуг в селе Зевакино Шемонаихинского района в связи с ветром согнулась труба. На место выехали представители ДЧС ВКО, Управления энергетики, а также Управления координации занятости и социальных программ. Для определения объема работ и сроков восстановления создана специальная комиссия. По итогам работы будут приняты соответствующие решения.
Дороги
На 5-9 км дороги Усть-Каменогорск – Бобровка. На место прибыли представители дорожных служб. Задействована специальная техника. В течение получаса дорога была расчищена для проезда техники.