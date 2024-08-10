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Ситуация на востоке страны: шквальный ветер, гроза, град

стихия в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 20:12 Фото: пресс-центр ВКО
Из-за разгула стихии в виде шквального ветра, грозы и града оперативный штаб ВКО усилил мониторинг и экстренное реагирование, контроль акимов сельских округов и районов, сообщает Zakon.kz.

Что происходит на данный момент?

Электричество

В Усть-Каменогорске частично без электричества остались жители ряда микрорайонов и дачных массивов. Примерное количество абонентов составило 26 500. В настоящее время все линии работают в штатном режиме. Некоторые дачные кооперативы отключены до приведения в соответствие собственных внутренних линий и КТП.

стихия в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 20:12

Фото: пресс-центр ВКО

Без электричества остались жители села Винное Глубоковского района, нескольких районов города Риддер, четыре абонента села Герасимовка Уланского района, а также частично отключена электроэнергия в районе Самар.

стихия в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 20:12

Фото: пресс-центр ВКО

Социальные объекты

В селе Новоявленка унесло часть кровельного материала средней школы №33. В результате сильного ветра частично пострадала кровля спортивного зала, разбито одно окно в столовой и актовом зале. Необходимые для ремонта школы резервы имеются и до начала учебного года все будет восстановлено.

стихия, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 20:12

Фото: пресс-центр ВКО

В котельной Центра оказания специальных социальных услуг в селе Зевакино Шемонаихинского района в связи с ветром согнулась труба. На место выехали представители ДЧС ВКО, Управления энергетики, а также Управления координации занятости и социальных программ. Для определения объема работ и сроков восстановления создана специальная комиссия. По итогам работы будут приняты соответствующие решения.

Дороги

На 5-9 км дороги Усть-Каменогорск – Бобровка. На место прибыли представители дорожных служб. Задействована специальная техника. В течение получаса дорога была расчищена для проезда техники. 

Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск 2024 год
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