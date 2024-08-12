В Казахстане взяли под защиту Каспийское море и его обитателей
По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, в рамках этого документа Казахстан принимает комплексные меры по сохранению биологических ресурсов моря.
В этом году по поручению Главы государства в стране создан Научно-исследовательский институт Каспийского моря.
НИИ изучает экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия.
Еще одним направлением является обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств.
Ранее председатель союза нефтесервисных компаний Казахстана Алмас Кудайберген рассказал, как хотят трудоустраивать безработных сотрудников нефтесервисных компаний.