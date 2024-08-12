В Казахстане взяли под защиту Каспийское море и его обитателей

12 августа прошел Международный день Каспия. Его отметили пять прикаспийских государств: Казахстан, Азербайджан, Иран, Россия и Туркменистан. На основе этой даты создали научно-исследовательский институт Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, в рамках этого документа Казахстан принимает комплексные меры по сохранению биологических ресурсов моря.

В этом году по поручению Главы государства в стране создан Научно-исследовательский институт Каспийского моря.

НИИ изучает экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия.

Еще одним направлением является обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств.

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