В зоопарк Алматы прибыли нубийские козы

Администрация алматинского зоопарка поделилась хорошим событием. Как оказалось, в зоопарке пополнение: прибыли нубийские козы, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточняют, что это одна из древнейших одомашненных пород коз.

Название происходит от одноименной пустыни в Судане, где 9,5 тыс. лет назад жили эти козы. Получены они путем скрещивания британских и вислоухих коз. Отличается большими, висящими ушами и "римским" носом.

Также на странице в Instagram за 13 августа размещено видео с животными, прогуливающимися по новой территории.

5 августа зоопарк Алматы показал гигантскую пиранью с "человеческими зубами".