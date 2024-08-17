Ремонт теплосетей по улице Павлодарская в Алматы продлен до 26 августа

В акимате Алматы Zakon.kz сообщили, что замена трубопровода в Жетысуском районе требует дополнительного времени. В связи с этим возобновление проезда по улице Павлодарской будет переносится на неделю.

Как пояснили в администрации города, частичное ограничение движения для автотранспорта по улице Павлодарской в Жетысуском районе Алматы от дома №136 до улицы Макатаева в обоих направлениях, введенное на прошлой неделе. Такое решение приняли из-за реконструкции местных теплосетей – ремонтные работы продлятся до 00:00 часов 26 августа (понедельник).

При этом подача горячего водоснабжения потребителям в период проведения реконструкции сохранена.

"Дополнительное время необходимо подрядной организации, ведущей строительно-монтажные работы на указанном объекте, для соблюдения всех технологических особенностей реализации проекта реконструкции теплотрассы. Ранее сообщалось, что проезд на данном участке будет закрыт до 12:00 19 августа", – разъяснили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Фото: акимат Алматы

В акимате Алматы напомнили, что временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода протяженностью 2 тыс. 135 метров, введенного в эксплуатацию 43 года назад (в 1981 году), проходящего под проезжей частью указанной городской территории.

Горожан и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее алматинцев предупредили, что в связи с ремонтными работами на время перекроют участки транспортной развязки на проспекте Рыскулова.