Ремонт теплосетей по улице Павлодарская в Алматы продлен до 26 августа
Как пояснили в администрации города, частичное ограничение движения для автотранспорта по улице Павлодарской в Жетысуском районе Алматы от дома №136 до улицы Макатаева в обоих направлениях, введенное на прошлой неделе. Такое решение приняли из-за реконструкции местных теплосетей – ремонтные работы продлятся до 00:00 часов 26 августа (понедельник).
При этом подача горячего водоснабжения потребителям в период проведения реконструкции сохранена.
"Дополнительное время необходимо подрядной организации, ведущей строительно-монтажные работы на указанном объекте, для соблюдения всех технологических особенностей реализации проекта реконструкции теплотрассы. Ранее сообщалось, что проезд на данном участке будет закрыт до 12:00 19 августа", – разъяснили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
Фото: акимат Алматы
В акимате Алматы напомнили, что временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода протяженностью 2 тыс. 135 метров, введенного в эксплуатацию 43 года назад (в 1981 году), проходящего под проезжей частью указанной городской территории.
Горожан и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Ранее алматинцев предупредили, что в связи с ремонтными работами на время перекроют участки транспортной развязки на проспекте Рыскулова.