Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более 22 часов оперировали врачи Алматы женщину с онкозаболеванием

В Алматы 22 часа вели операцию, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 18:08 Фото: Instagram/almaty_gorzdrav
В Алматы хирурги экстренно прооперировали женщину, больную раком, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Управления общественного здравоохранения города 26 августа, 13 августа 2024 года в Городскую больницу скорой неотложной помощи (ГБСНП) Алматы экстренно поступила пациентка 1957 года рождения с острыми схваткообразными болями в области пупка, эпигастрии и левой мезогастрии.

"У нее также наблюдались симптомы общей слабости, недомогания и отсутствие стула на протяжении почти недели. Кроме того, пациентка находилась на диспансерном учете у онколога с диагнозом рак желудка. В анамнезе – струмэктомия в 2018 году и субтотальная резекция желудка в 2020 году", – сообщили в ведомстве.

Рентген выявил у пациентки острую кишечную непроходимость. Все симптомы указывали на ее тяжелое состояние.

"В связи с этим было принято срочное решение о проведении хирургического вмешательства. Операция длилась 22 часа 20 минут и включала лапаротомию, ревизию органов брюшной полости, рассечение спаек и установку зонда Шалькова, резекцию части сигмовидной кишки с наложением аппаратного анастомоза "конец в бок". Также были выполнены санация и дренирование брюшной полости", – рассказали медики.

Операцию проводил хирург высшей категории Нурхат Есенбеков, ассистировали Актоты Айтакын и резидент Жангелди Кашкарбаев.

Послеоперационный диагноз подтвердил у женщины наличие рака сигмовидного отдела кишечника с осложнениями. На седьмой день пациентку выписали с улучшением состояния.

"Это четвертый клинический случай в этом году, когда мы проводим экстренную резекцию опухоли с наложением толстокишечного анастомоза. Хотя такие случаи встречаются регулярно, объем операции и дальнейшая тактика определяются индивидуально в ходе вмешательства, учитывая наличие или отсутствие отдаленных метастазов, сопутствующих заболеваний и степень распространенности перитонита. В предыдущих трех случаях анастомозы накладывались традиционным методом вручную, в то время как в данном случае был использован аппаратный анастомоз, что позволило значительно сократить время операции", – отметил заведующий оперблоком ГБСНП Нурхат Есенбеков.

Аппаратный анастомоз – это хирургическая процедура, при которой два конца органа, например, кишечника, соединяются с помощью специального аппарата. Этот метод часто используется в хирургии для восстановления проходимости после резекции (удаления) части органа, например, при онкологических заболеваниях.

Ранее мы писали о другом случае спасения человека: у пассажира рейса Алматы – Атырау случился острый инфаркт. Самолет вернулся в аэропорт. Благодаря своевременной госпитализации и операции мужчина остался жив.

Читайте также

Скат, самолет, молния, изменение расписания рейсов
Молния повредила самолет SCAT – авиакомпания обратилась к пассажирам
шахтеры, День шахтера
Заслуженных шахтеров наградили в Караганде
Впервые за 10 лет Капчагайское водохранилище наполнили на 100%
Впервые за 10 лет Капчагайское водохранилище наполнили на 100%
Ирина Капитанова
Минздрав РК Алматы 2024 год Врачи Онкология Медицина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Россия выдала Казахстану подозреваемую в особо крупном мошенничестве
Россия выдала Казахстану подозреваемую в особо крупном мошенничестве
Павел Дуров, арест
Кто такой Павел Дуров, и чем его арест грозит Казахстану
Семья
Молодая жена Курбана Омарова объявила о беременности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: