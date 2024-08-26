Более 22 часов оперировали врачи Алматы женщину с онкозаболеванием

В Алматы хирурги экстренно прооперировали женщину, больную раком, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Управления общественного здравоохранения города 26 августа, 13 августа 2024 года в Городскую больницу скорой неотложной помощи (ГБСНП) Алматы экстренно поступила пациентка 1957 года рождения с острыми схваткообразными болями в области пупка, эпигастрии и левой мезогастрии.

"У нее также наблюдались симптомы общей слабости, недомогания и отсутствие стула на протяжении почти недели. Кроме того, пациентка находилась на диспансерном учете у онколога с диагнозом рак желудка. В анамнезе – струмэктомия в 2018 году и субтотальная резекция желудка в 2020 году", – сообщили в ведомстве.

Рентген выявил у пациентки острую кишечную непроходимость. Все симптомы указывали на ее тяжелое состояние.

"В связи с этим было принято срочное решение о проведении хирургического вмешательства. Операция длилась 22 часа 20 минут и включала лапаротомию, ревизию органов брюшной полости, рассечение спаек и установку зонда Шалькова, резекцию части сигмовидной кишки с наложением аппаратного анастомоза "конец в бок". Также были выполнены санация и дренирование брюшной полости", – рассказали медики.

Операцию проводил хирург высшей категории Нурхат Есенбеков, ассистировали Актоты Айтакын и резидент Жангелди Кашкарбаев.

Послеоперационный диагноз подтвердил у женщины наличие рака сигмовидного отдела кишечника с осложнениями. На седьмой день пациентку выписали с улучшением состояния.

"Это четвертый клинический случай в этом году, когда мы проводим экстренную резекцию опухоли с наложением толстокишечного анастомоза. Хотя такие случаи встречаются регулярно, объем операции и дальнейшая тактика определяются индивидуально в ходе вмешательства, учитывая наличие или отсутствие отдаленных метастазов, сопутствующих заболеваний и степень распространенности перитонита. В предыдущих трех случаях анастомозы накладывались традиционным методом вручную, в то время как в данном случае был использован аппаратный анастомоз, что позволило значительно сократить время операции", – отметил заведующий оперблоком ГБСНП Нурхат Есенбеков.

Аппаратный анастомоз – это хирургическая процедура, при которой два конца органа, например, кишечника, соединяются с помощью специального аппарата. Этот метод часто используется в хирургии для восстановления проходимости после резекции (удаления) части органа, например, при онкологических заболеваниях.

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