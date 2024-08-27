Абитуриентам страны назначили дополнительные гранты

Министерством науки и высшего образования Казахстана дополнительно присуждены образовательные гранты, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы министерства, образовательные гранты присуждены на конкурсной основе в установленном порядке претендентам с наиболее высокими баллами ЕНТ согласно заявленным группам образовательных программ.

"Всем обладателям гранта необходимо явиться для зачисления в ВУЗ", – говорится в сообщении ведомства.

Списки новых счастливчиков опубликовали ночью 28 августа в Telegram-канале Министерства науки и высшего образования Казахстана. Неудивительно, что публикация вызвала шквал восторженных комментариев.

А в Алматы открылся ситуационный центр, который информирует студентов о местах в общежитиях при вузах.