Жандоса Буркитбаева освободили от должности вице-министра здравоохранения
Фото: gov.kz
4 сентября 2024 года стало известно об освобождении от должности Жандоса Буркитбаева, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в информации пресс-службы премьер-министра РК.
"Постановлением Правительства Республики Казахстан Жандос Конысович Буркитбаев освобожден от должности вице-министра здравоохранения согласно поданному заявлению", – сказано в сообщении.
Он занимал эту должность с января 2021 года.
В декабре 2021 года на Жандоса Буркитбаева временно возлагали обязанности министра здравоохранения в связи с освобождением от этой должности Алексея Цоя.
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