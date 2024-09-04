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Законодательство РК

Жандоса Буркитбаева освободили от должности вице-министра здравоохранения

Жандос Буркитбаев освобожден от должности вице-министра здравоохранения, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 11:43 Фото: gov.kz
4 сентября 2024 года стало известно об освобождении от должности Жандоса Буркитбаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в информации пресс-службы премьер-министра РК.

"Постановлением Правительства Республики Казахстан Жандос Конысович Буркитбаев освобожден от должности вице-министра здравоохранения согласно поданному заявлению", – сказано в сообщении.

Он занимал эту должность с января 2021 года.

В декабре 2021 года на Жандоса Буркитбаева временно возлагали обязанности министра здравоохранения в связи с освобождением от этой должности Алексея Цоя.

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