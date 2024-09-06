В Алматы и Актобе спрогнозировали неприятные метеоусловия

Синоптики "Казгидромета" предоставили прогноз по неприятным метеорологическим условиям на 6 сентября, сообщает Zakon.kz.

"6 сентября 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Актобе, Алматы", – сказано в сообщении.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Отметим, что накануне синоптики в Алматы и 16 областях Казахстана на 6 сентября объявили штормовое предупреждение.