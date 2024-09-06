В СКО обсудили строительство АЭС

Перспективы развития атомной энергетики в Казахстане обсудили участники регионального совещания экспертного клуба ‎Sarap‎, которое прошло в г. Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии принял участие заместитель акима СКО Жусуп Жумагулов, приглашенные эксперты Казахстанского института общественного развития, специалисты в области атомной энергетики, депутаты маслихатов, госслужащие, представители общественных советов, гражданского общества, партий, молодежь и другие.

"‎Мы находимся в активной фазе общественной дискуссии по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Окончательное решение будет принято 6 октября на всенародном референдуме. В зале присутствуют те люди, которые будут проводить разъяснительную работу с населением по вопросу целесообразности строительства АЭС. Уверен, что сегодняшняя встреча пройдет информативно и продуктивно"‎, – отметил заместитель акима СКО Жусуп Жумагулов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Петропавловск стал четвертым городом, куда приехали члены экспертного клуба "‎Sarap"‎. Аналогичные совещания прошли в Кокшетау, Семее и Павлодаре.

"‎При поддержке Министерства и информации Казахстанский институт общественного развития с 2021 года проводит заседания экспертного клуба Sarap‎. На данный момент мы провели порядка 50 заседаний, было охвачено порядка 1700 участников. В новом послании было сказано, что для решения политических вопросов нужно привлекать широкую общественность. Сегодня мы предложили свою нейтральную площадку, чтобы заинтересованные стороны смогли высказать свою позицию. На совещание мы пригласили профильных экспертов, которые озвучат свои мнения о перспективах строительства АЭС. Вопрос серьезный, важно, чтобы решение принималось на основе реальных данных, а не на эмоциях"‎, – рассказал руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Риззат Тасым.

Фото: пресс-служба акимата СКО

На региональном совещании экспертного клуба ‎Sarap‎ с докладом выступил заместитель главного инженера Национального ядерного центра РК Денис Зарва. Он не первый год занимается просветительской работой и рассказывает представителям общественности о пользе строительства АЭС.

"‎В обществе присутствует страх. Я связывают это с наследием в виде Семипалатинского полигона, многих пугают аварии, которые случались. Но Казахстан не новичок в атомной энергетике. У нас долгое время эксплуатировался первый опытный промышленный реактор на быстрых нейтронах в г. Актау. Сейчас мы работаем с тремя исследовательскими ядерными реакторами, два из них находятся в г. Курчатове на базе Национального ядерного центра и один есть в Алматы в институте ядерной физики. Кроме того, у нас хорошо развита добывающая промышленность. Сейчас у нас есть все для развития ядерной энергетики"‎, – рассказал заместитель главного инженера Национального ядерного центра РК Денис Зарва.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Эксперт добавил, что современные реакторные установки, которые предлагают поставщики, являются безопасными, т.к. речь идет об оборудовании нового поколения. Проблем с эксплуатацией современных реакторов не возникнет, уверен Денис Зарва. Строительство АЭС поддерживают не только специалисты в этой области, но и депутаты.

"‎Я считаю, что наша страна нуждается в новых источниках энергии. Есть много передовых технологий, связанных со строительством АЭС, делается всё безопасно. В РК нет проблем с добычей урана. В Казахстане есть все для строительства АЭС. Этот проект обеспечит дополнительные рабочие места, положительно скажется на будущем нашей страны"‎, – рассказала депутат городского маслихата Елена Семидоцких.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Строить АЭС планируют в Алматинской области. Для реализации важного проекта Казахстан рассматривает варианты сотрудничества с Кореей, КНР, РФ и Францией. Обсудили на совещании в Петропавловске и кадровый вопрос. Эксперты уверены, что проблем с поиском специалистов, которые будут работать на АЭС в Казахстане не возникнет. Сегодня в нашей стране в атомной отрасли трудятся более 17 тыс. человек.