Бейбит Жукаев победно дебютировал за сборную Казахстана

Свою первую победу в составе Национальной сборной страны одержал Бебит Жукаев.

В заключительной игре матча первой мировой группы "Кубка Дэвиса" между сборными Казахстана и Дании Жукаев одержал волевую победу над Филиппом Хертом со счетом 3:6, 6:4, 10:8.

Итоговый счет казахстанско-датского противостояния 3:1 в пользу гостей.

Ранее сегодня Александр Бублик и Александр Недовесов проиграли в двух сетах Августу Хольмгрену/Йоханнесу Ингильдсену — 6:7 (8:10), 3:6.

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