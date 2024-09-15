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Бейбит Жукаев победно дебютировал за сборную Казахстана

Бейбит Жукаев победно дебютировал за сборную Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 18:20 Фото: ФТК РК
Свою первую победу в составе Национальной сборной страны одержал Бебит Жукаев.

В заключительной игре матча первой мировой группы "Кубка Дэвиса" между сборными Казахстана и Дании Жукаев одержал волевую победу над Филиппом Хертом со счетом 3:6, 6:4, 10:8.

Итоговый счет казахстанско-датского противостояния 3:1 в пользу гостей.

Ранее сегодня Александр Бублик и Александр Недовесов проиграли в двух сетах Августу Хольмгрену/Йоханнесу Ингильдсену — 6:7 (8:10), 3:6.

Beeline Janymda. Смотрите матчи и делитесь эмоциями, где бы вы не находились!

Партнерский материал. 

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