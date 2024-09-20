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Судья: Все больше людей обращаются к Фемиде для торжества справедливости

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 10:10 Фото: Zakon.kz
Если судебная система Казахстана будет реформирована, она окажет сильное влияние на общественные требования, считает исполняющая обязанности председателя Байконырского городского суда Елена Шевцова. С представителем Фемиды беседовал корреспондент Zakon.kz.

– Какие кардинальные изменения наблюдаются в судебной системе Казахстана?

– Политические, социальные и экономические изменения, сформированные с момента провозглашения суверенитета Республики Казахстан, проложили путь к формированию судебной структуры и судопроизводства. С тех пор в этой сфере произошли кардинальные изменения, приведшие к формированию самостоятельной ветви государственной власти – судебной власти. Судебная система – совокупность судов различного уровня. Это иерархическая система, функционирующая в строгом порядке, установленном материальным и процессуальным законодательством. В современном обществе существует множество судебных систем. В состав судебной системы входят гражданские, уголовные, административные, военные, церковные, торговые и другие судебные дела. Судебная система в основном управляется Высшим судебным органом, который действует как Конституционный суд. В некоторых странах несколько судебных систем.

Для внесения изменений в судебную систему Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать рабочую группу по реформе. В результате ее работы усилили роль апелляционной инстанции, то есть уже с 2023 года апелляционные суды сами ставят точку в делах, а не возвращают назад. Это повышает ответственность судей в той и иной инстанции.

За годы независимости имеется ряд ключевых результатов развития судебной системы с особым закреплением независимости судов и статуса судей, кардинальными изменениями в структуре суда и судопроизводстве. Обновлены функции и полномочия в Высшем судебном совете, ряд преступлений переданы в подсудность присяжным избирателям. Чтобы правоохранительные органы не могли оказывать давление на суд, негласные мероприятия против судей проводят не с санкции прокурора области, а Генерального прокурора. Есть и другие изменения.

– Расскажите, пожалуйста, о содержании этих реформ.

– Для прозрачности и большей доступности судебной системы казахстанцам оказываются информационные услуги. Это собственный метод борьбы со взяточничеством. Внедрение электронных сервисов ускорило судопроизводство и повысило прозрачность судебной системы. Это способствует быстрому доступу к судебному процессу, снижая расходы граждан на это дело. IT-службы в судебной системе создают эффективную коммуникацию граждан и судов, предотвращают трудности, возникающие при производстве, повышают доверие к судам со стороны общества. Использование IT-технологий сокращает время, затрачиваемое на обычный процесс судопроизводства. Реформы наряду с прозрачностью процессов направлены и на решение проблемы судебной нагрузки. Например, в суде в день разбираются десятки дел. Это в свою очередь показывает, что работа судей сложна. Теперь, согласно новому законодательству, судьями могут быть видные юристы, имеющие большой опыт в таких специализированных областях права, как налоговое право или право недропользования. Это можно назвать кадровой политикой судебной системы. Повышение ставится на подготовку юридических кадров, отбор судей с учетом профессиональных качеств и опыта, а также введение системы оценки их работы. Также на протяжении нескольких лет присутствует развитие альтернативного разрешения споров. То есть привлечение медиации и арбитража для разрешения споров без обращения в суд, что позволяет разгрузить суды. Таким образом, предусматривается некоторое упрощение работы. В целом, реформы судебной системы направлены прежде всего на повышение доверия населения к судьям.

– Можно сказать, что в ближайшие несколько лет судебная система Казахстана будет трансформирована?

– Да, нынешние нововведения судебной системы и реформы приведут к этому. В независимом государстве так и должно быть. Жизнь, права и свободы человека – драгоценное сокровище нашего независимого государства. Единственный источник государственной власти – народ, и он осуществляет государственную власть на республиканском референдуме, через свободное избирательное право. Казахстан дает это право каждому своему гражданину согласно нашей Конституции.

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