Крупные дистрибьюторы лекарств активно работают в системе маркировки и прослеживаемости

Во время визита заместителя премьер-министра РК в Актюбинскую область Тамаре Дуйсеновой продемонстрировали систему маркировки и прослеживаемости лекарств на складе ТОО "Стофарм"‎, сообщает Zakon.kz.

Компания является одним из крупнейших дистрибьюторов на территории Казахстана, она имеет сеть складов в каждом регионе. Сегодня "Стофарм" успешно зарегистрирована в системе маркировки и прослеживаемости лекарств.



Маркировка товаров – не просто технический процесс, призванный усилить контроль над рынками сбыта. Это инструмент, который позволяет контролировать оборот товаров, бороться с контрафактом и обеспечивать экономическую безопасность страны. С помощью системы нанесения кодов в Казахстане планируется вывести к 2030 году более 137 млрд тенге только на лекарственных препаратах, создав тем самым честную конкуренцию среди бизнеса. Общий объем вывода контрафакта за следующие пять-шесть лет составит почти 200 млрд тенге, и это на товарах, которые сегодня в Казахстане подлежат обязательной маркировке – табачная продукция, лекарства и обувь.

Управляющий директор ТОО "ЦРЦЭ" Алмат Исмаилов показал Дуйсеновой все этапы работы по маркировке лекарств от производителя и до потребителя. Кроме того, он поделился итогами цифровизации фарм-бизнеса.

"Сегодня в системе зарегистрировано уже 99% розничных аптек и 100% складов, крупные медицинские организации тоже на 100% задействованы. В сентябре совместно с Тамарой Касымовной мы посетили одного из самых крупных дистрибьюторов страны. Компанию "Стофарм" хочу отметить как лидера в части интеграции системы маркировки, они интеграцию начали уже в прошлом году и завершили ее в начале текущего года. Все процессы у них автоматизированы, оцифрованы"‎, – рассказал Алмат Исмаилов.

Сегодня на складах "Стофарм"‎ хранится 10 наименований лекарств, обязательных к маркировке. Каждый препарат после нанесения кодов распределяется по лечебным учреждениям и аптекам региона. Отметим, что обязательной маркировке подлежат лекарства, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм, включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем (всасываемые через кожу), или в упаковке для розничной продажи. Исключением являются препараты и вакцины, применяемые в ветеринарии.

"Сама система от "Казахтелекома"‎ (прим. Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров) работает. Сейчас все вопросы связаны с переходным периодом, люди учатся работать, выстраиваются все бизнес-процессы. Нам есть куда улучшаться"‎, – рассказал начальник информационно-технического отдела ТОО "Стофарм"‎ Ерлан Жаинбаев.

Напомним, с 1 июля 2024 года в Казахстане введена обязательная маркировка лекарств. Согласно правилам лекарства маркируют кодом Data Matrix производители и импортеры.