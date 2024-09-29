Буря, ветер и гроза: в Шымкенте и 12 областях объявлено штормовое предупреждение

В Шымкенте и 12 областях Казахстана на 30 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный на западе области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный днем на юге области порывы 15-18 м/с. На большей части сохранится высокая, на западе, юге, в центре черезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

На востоке, в центре Абайской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный ночью в центре, на юге области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, в центре области 23-28 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде временами ожидается пыльная буря. Ветер восточный 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, восточный порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохранится высокая пожарная опасность.

В Улытауской области ожидается ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане ветер восточный порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Шымкенте днем ожидается гроза. Ветер восточный порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.



В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный на западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

30 сентября днем, 1 октября сутки в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 30 сентября порывы 23-28 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная, на юго-востоке области высокая пожарная опасность.

На юге, в центре Костанайской области сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что на большей части Казахстана 30 сентября сохранится погода без осадков, которую обусловит продолжающееся влияние обширного антициклона. Подробнее можно узнать здесь.