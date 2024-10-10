В области Абай восстанавливают историческую популяцию осетра

В рамках реализации Плана мероприятий по охране окружающей среды области Абай на 2023-2025 годы Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области провело зарыбление Иртыша в районе села Чаган района Жаңасемей, где было выпущено 128 тыс. мальков, сообщает Zakon.kz.

Эта акция направлена на возрождение популяции ценного вида рыб – сибирского осетра в водах Иртыша.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Подобные мероприятия способствуют восстановлению экосистемы и поддержанию биологического разнообразия в регионе.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В сентябре также было выпущено 83 тыс. сазанов в Шульбинское водохранилище в районе Жаңасемей.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Кроме того, по инициативе предпринимателей в лице ТОО "Oilfish" и ТОО "БШ ҒЗИ" в конце сентября в селе Крупская прошла акция по зарыблению местных водоемов осетровыми.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В ходе этой акции в Иртыш были выпущены осетровые рыбы средней массой 12 г.