В области Абай восстанавливают историческую популяцию осетра
Эта акция направлена на возрождение популяции ценного вида рыб – сибирского осетра в водах Иртыша.
Фото: пресс-служба акимата области Абай
Подобные мероприятия способствуют восстановлению экосистемы и поддержанию биологического разнообразия в регионе.
Фото: пресс-служба акимата области Абай
В сентябре также было выпущено 83 тыс. сазанов в Шульбинское водохранилище в районе Жаңасемей.
Фото: пресс-служба акимата области Абай
Кроме того, по инициативе предпринимателей в лице ТОО "Oilfish" и ТОО "БШ ҒЗИ" в конце сентября в селе Крупская прошла акция по зарыблению местных водоемов осетровыми.
Фото: пресс-служба акимата области Абай
В ходе этой акции в Иртыш были выпущены осетровые рыбы средней массой 12 г.