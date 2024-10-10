Полярное сияние увидели в небе жители города Семей

В ночь на 11 октября жители города Семей наблюдали в небе полярное сияние, сообщает Zakon.kz.

Ночными фотографиями семейчанин поделился с авторами Telegram-канала ABAI NEWS. На них невооруженным глазом видно полярное сияние красного и фиолетового цвета.

Фото: Telegram/ABAY NEWS

Фото: Telegram/ABAY NEWS

По многочисленной информации в СМИ 10 октября началась сильная магнитная буря третьего уровня. По прогнозам специалистов ожидается ее усиление в течение ближайших двух дней.

Также накануне стало известно, что область Абай восстанавливает экосистему Иртыша, уже выпущено более 100 тыс. осетров.