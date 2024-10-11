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Феминистки ликуют: женщина получила Нобелевскую премию 2024 года

Нобелевская премия, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 05:22 Фото: Х/NobelPrize
10 октября Нобелевскую премию по литературе вручили южнокорейской писательнице Хан Ган, сообщает Zakon.kz.

Как передает Шведская академия в Стокгольме, благодаря поэтичному и экспериментальному стилю Хан Ган стала новатором в современной прозе.

"В своем творчестве Хан Ган сталкивается с историческими травмами и невидимыми наборами правил, каждый раз обнажая хрупкость человеческой жизни", – объяснил свое решение комитет.

В 2016 году Хан Ган стала лауреатом Букеровской премии за роман "Вегетарианка". В нем рассказывается о женщине, решивший перестать есть мясо. Кстати, это первый роман из ее творчества, который был переведен на английский язык.

"Прекрасно, что женщины в литературе становятся видимыми", – прокомментировали зарубежные феминистки Нобелевскую премию Хан Ган.

Днем ранее стал известен лауреат Нобелевскую премию по физике. Ее вручили за первые исследования искусственного интеллекта.

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