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Президенты Казахстана и Армении провели переговоры

Президенты Казахстана и Армении провели переговоры, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 13:20 Фото: akorda.kz
Президенты Казахстана и Армении провели переговоры

Тепло поприветствовав Президента Армении, Глава государства отметил, что наша страна заинтересована в выводе казахско-армянского сотрудничества на качественно новый уровень.

– Уверен, что сегодняшние договоренности будут способствовать укреплению двусторонних отношений. Мы придаем важное значение нашим регулярным встречам на высшем уровне, которые служат прочной основой казахско-армянского партнерства. В Казахстане очень дорожат дружественными отношениями с Арменией. К армянскому народу на казахской земле питают теплые чувства. Для Казахстана Армения является надежным и проверенным временем близким партнером. Наши народы связывают крепкие узы дружбы, общая история и схожие культурно-гуманитарные ценности. С удовлетворением отмечаю динамичное и поступательное развитие двусторонних отношений по всем направлениям, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что в этом году отмечается 25-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Арменией, сформирована солидная институциональная база двусторонних отношений.

– Наряду с торгово-экономическим взаимодействием активно развиваются культурно-гуманитарные связи между нашими народами. В прошлом году в Ереване состоялись Дни казахского театра в Армении. В следующем году планируется организовать Декаду культуры Казахстана в Вашей стране. Сегодня мы с Вами в торжественной обстановке откроем Дни культуры Армении в Казахстане, – сказал Президент.

Ваагн Хачатурян поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и заявил о приверженности курсу на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном

– Я рад, что нахожусь здесь. Я впечатлен тем прогрессом, тем развитием, которое происходит в Казахстане. Я уверен, что наша дружба, наши отношения будут долголетними, потому что они имеют исторические корни. Казахстан для нас является надежным и дружественным партнером. И, конечно, хочу подчеркнуть наши успешно развивающиеся экономические отношения, – отметил Президент Армении.

В ходе переговоров собеседники обсудили перспективы укрепления взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной, финансовой, культурно-гуманитарной сферах, а также в области цифровизации. Рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять Алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.

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