Туман, заморозки и ветер: в Алматы и 14 областях объявлено штормовое предупреждение

В Алматы и 14 областях Казахстана на 18 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром в центре, на востоке Улытауской области ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный на западе, востоке, севере области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается гроза. Ветер юго-восточный ночью порывы 15-18 м/с

Ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман.

Ночью на западе, юге области, днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, юге, севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске во второй половине дня ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный днем порывы 18 м/с.

Ночью и утром на юге, в предгорных, горных районах Алматинской области ожидается туман.

В Алматы ночью и утром ожидается туман.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный днем в центре, на юге области порывы 15-18 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный в центре, на севере области 15-20 м/с. В центре, на севере, западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Кызылорде временами ожидается пыльная буря. Ветер восточный порывы 15 м/с.

Ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман.

Ночью на севере-востоке, в горных районах Жетысуской области ожидаются туман, днем гололед. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане 18-19 октября ночью ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем на юге, востоке Атырауской области временами ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-восточный ночью на юге, востоке области, днем порывы 15-20 м/с. В Атырау ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На юге Абайской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер западный, северо-западный на юго-востоке области 15-18 м/с.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на севере, в горных районах области заморозки 2 градуса.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман. Ночью ожидаются заморозки 1-3 градусов.

О том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую пятницу, 18 октября 2024 года, корреспонденту Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет". Подробнее можно узнать здесь.

