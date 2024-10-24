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Необычный и познавательный семинар для отцов провели в Талдыкоргане

семинар Талдыкорган отцы воспитание, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 17:14 Фото: пресс-служба филиала партии Amanat по области Жетісу
В Талдыкоргане под сводами филиала партии Amanat состоялся интересный и познавательный семинар для отцов на тему "Бірге өсіп, бірге дамимыз!".

Мероприятие было посвящено повышению уровня информированности родителей, опекунов и профильных специалистов о контроле развития детей раннего возраста (0-7 лет), ну а ключевой акцент был сделан на национальном воспитании подрастающего поколения.

К слову, семинар состоялся в рамках партийного проекта "Қамқор әке" при содействии республиканского общественного объединения "Союз отцов" и детского фонда "Юнисеф".

В ходе мероприятия сертифицированный тренер детского фонда "Юнисеф" Асем Сембаева детально рассказала о влиянии национальных ценностей на всестороннее и полноценное развитие детей, а также проанализировала важную роль и значимость родителей в развитии детей раннего возраста.

"Казахский народ, не имея специальных общественных мест для воспитания и развития детей, воспитывал молодое поколение с рождения через стихи, рассказы, сказки, считалки. Ведь недаром народная мудрость гласит: "Ребенка нужно воспитывать не по собственным лекалам, а на основе национального воспитания". И здесь вспоминаются слова Магжана Жумабаева: "Поскольку национальное воспитание – это дух, который давно используется многими поколениями, то каждый воспитатель, без сомнения, должен быть знаком с ним". Асем Сембаева

В свою очередь, участники семинара полностью разделили мнение организаторов.

"Сегодня, в эпоху бурного развития информационных технологий, влияния социальных сетей, как никогда важно не утратить национальные ценности – многовековые обычаи, традиции, культуру нашего народа. А это возможно только через воспитание подрастающего поколения. Наше неповторимое духовное наследие, я уверен, никогда не потеряет своей актуальности. Главное – правильно все это передать детям", – поделился житель Талдыкоргана Айжарык Кудайбергенов.

Добавим, что республиканское общественное объединение "Союз отцов" намерено продолжить подобного рода семинары и в других регионах республики.

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