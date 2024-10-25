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Продукция аграриев Акмолинской области будет представлена на ярмарке в Астане

Продукция аграриев Акмолинской области будет представлена на ярмарке в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 13:38 Фото: УВП Акмолинской области
Продовольственная безопасность – это не просто наличие еды на столе. Это комплекс взаимосвязанных факторов, обеспечивающих доступ каждого человека к качественным, безопасным и питательным продуктам питания в достаточном количестве для здоровой и активной жизни.

В свою очередь Акмолинская область является основным звеном в создании продовольственного пояса вокруг Астаны. И под таким месседжем в столице в эти выходные, 26 и 27 октября, пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей региона, передает Управление внутренней политики.

Ярмарка начнет работу с раннего утра по адресу: Каркаралинское шоссе, 1, напротив ипподрома "Казанат".

Представленный ассортимент будет большой – жители и гости города смогут приобрести свыше 40 наименований продуктов питания акмолинских производителей.

По информации Управления сельского хозяйства, в столицу сельхозтоваропроизводители области привезут более 650 тонн различной продукции.

ярмарка Астана, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 13:38

Фото: УВП Акмолинской области

"Аграрии области доставят около 65 тонн мяса разного виде, 10 тонн колбасы и консервов, порядка 125 тонн картофеля, более 30 тонн овощей, 40 тонн муки и другую продукцию", – проинформировали в областном ведомстве.

Данная ярмарка позволяет аграриям реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на их товар будут на 10-20 процентов ниже рыночных.

"Региональные сельскохозяйственные ярмарки – это замечательная возможность для горожан приобрести свежие и натуральные продукты прямо от фермеров по ценам ниже рыночных", – дополнили в Управлении сельского хозяйства и земельных отношений.

Помимо всего, по доброй традиции вниманию посетителей будет представлена концертная программа с участием акмолинских артистов.

К слову, по опыту прошлого года для удобства посетителей на ярмарке будут работать волонтеры.

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Анастасия Московчук
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