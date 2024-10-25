Продукция аграриев Акмолинской области будет представлена на ярмарке в Астане
В свою очередь Акмолинская область является основным звеном в создании продовольственного пояса вокруг Астаны. И под таким месседжем в столице в эти выходные, 26 и 27 октября, пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей региона, передает Управление внутренней политики.
Ярмарка начнет работу с раннего утра по адресу: Каркаралинское шоссе, 1, напротив ипподрома "Казанат".
Представленный ассортимент будет большой – жители и гости города смогут приобрести свыше 40 наименований продуктов питания акмолинских производителей.
По информации Управления сельского хозяйства, в столицу сельхозтоваропроизводители области привезут более 650 тонн различной продукции.
Фото: УВП Акмолинской области
"Аграрии области доставят около 65 тонн мяса разного виде, 10 тонн колбасы и консервов, порядка 125 тонн картофеля, более 30 тонн овощей, 40 тонн муки и другую продукцию", – проинформировали в областном ведомстве.
Данная ярмарка позволяет аграриям реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на их товар будут на 10-20 процентов ниже рыночных.
"Региональные сельскохозяйственные ярмарки – это замечательная возможность для горожан приобрести свежие и натуральные продукты прямо от фермеров по ценам ниже рыночных", – дополнили в Управлении сельского хозяйства и земельных отношений.
Помимо всего, по доброй традиции вниманию посетителей будет представлена концертная программа с участием акмолинских артистов.
К слову, по опыту прошлого года для удобства посетителей на ярмарке будут работать волонтеры.