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Как в Жамбылской области улучшают качество образования

образование в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 18:26 Фото: Zakon.kz
Совершенствование системы дошкольного образования играет большую роль в раннем развитии детей и подготовке их к школьному обучению. В Жамбылской области реализуются многочисленные инициативы, направленные на улучшение качества и доступности дошкольных учреждений, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления информации и общественного развития акимата Жамбылской области, 587 дошкольных организациях области воспитываются более 60 тыс. детей. 94,2% детей в возрасте от двух до шести лет и 100% детей в возрасте от трех до шести лет охвачены дошкольным воспитанием.

В прошлом году в регионе были открыты 15 частных детских садов на 3197 мест, а до конца текущего года планируется открыть 19 частных детских садов на 1625 мест.

В своем Послании народу Казахстана "Казахстан в новой реальности: время действий" глава государства Касым-Жомарт Токаев, говоря о необходимости решения вопроса охвата всех детей дошкольным воспитанием, предложил найти новые формы поддержки частных детских садов, включая ваучерный механизм.

Так, был разработан пилотный проект ваучерного финансирования дошкольного образования, который внедрили в 160 организациях дошкольного воспитания города Тараза.

Недавно были подведены промежуточные результаты работы этого пилотного проекта. Так, очередь в детские сады города, которая в июле 2024 года насчитывала 11 983 ребенка (старше двух лет), к сентябрю сократилась до 17 человек.

Кроме того, внедрение ваучерного финансирования дало ощутимую экономию бюджетных средств. Так, за два месяца расходы на дошкольное образование снизились с 1,7 млрд тенге в июле до 1,1 млрд тенге в сентябре, тем самым сэкономлено около 600 млн тенге.

Отметим, что система ваучерного финансирования предоставляет родителям возможность самостоятельного выбора детского сада для своих детей, а также обеспечивает прозрачность всего процесса финансирования, ведь "деньги идут за ребенком, а не за учреждением образования".

Успешный опыт областного центра в ближайшее время будет распространен и в других регионах страны.

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