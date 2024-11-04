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Снегопад и метели накроют Казахстан: во всех областях объявлено штормовое предупреждение

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 23:10 Фото: Zakon.kz
В Астане, Шымкенте и 17 областях Казахстана на 5-7 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

5 ноября днем на северо-западе Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на западе области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, в центре области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. В Актау ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

6 ноября ночью на севере Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Гололед, метель. Ветер западный, юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, юге области временами 30 м/с и более.

6 ноября днем на севере Костанайской области ожидается сильный снег. Ночью 7 ноября ожидаются гололед, метель, 7 ноября днем на севере, юге, востоке области гололед, метель. Ветер восточный с переходом на юго-западный 6 ноября ночью на западе, юге области 15-20 м/с, днем 15-20, на юге области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. 7 ноября ночью 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

6 ноября днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), ночью на западе, юге ожидаются гололед, метель, днем гололед, метель. 7 ноября ночью на севере области ожидается сильный снег. Гололед, метель. Ветер юго-восточный с переходом на западный, ночью 6 ноября на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем 6, сутки 7 ноября 15-20, на юге, востоке области порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

5 ноября ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. 6 ноября ночью на западе, севере, юге области ожидаются гололед, метель, днем гололед, метель. 7 ноября гололед, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6 ноября ночью на западе, юге области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28, временами 30 м/с и более. 7 ноября 15- 20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

6 ноября ночью на западе, юге Павлодарской области ожидаются гололед, метель, днем гололед, метель. 7 ноября гололед, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 6, сутки 7 ноября 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

6 ноября в Карагандинской области ожидаются гололед, метель. 7 ноября на западе, севере, востоке области гололед, метель. Ветер южный, юго-западный днем 6, сутки 7 ноября 15-20, порывы 23-28 м/с, на севере, востоке области временами 30 м/с и более.

6, ночью 7 ноября в Улытауской области ожидаются гололед, метель, днем 7 ноября на севере, востоке гололед, метель. Ветер южный, юго-западный 6 ноября ночью на западе, юге области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, на севере, востоке, в центре области 30 м/с и более. 7 ноября 15-20, порывы 23-28 м/с, на севере, востоке, в центре области 30 м/с и более.

6 ноября днем на юге, в центре Абайской области ожидается сильный дождь. 6 ноября ночью на западе, в центре ожидается гололед. 7 ноября на севере, востоке, юге области ожидается гололед, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 6 ноября 15-20 м/с. 7 ноября 15-20, на западе, севере, в центре области порывы 23-28, днем временами 30 м/с и более.

Штормовые предупреждения на 5 ноября 

На юге, горных районах Алматинской области ожидается западный ветер порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области ожидаются туман, гололед. Ночью на западе, севере области ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Ночью в Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с.

Ночью в центре, на юге Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде 5 ноября ночью ожидается туман.

Днем на севере, юге Атырауской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Атырау днем временами ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. В горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный в горных и предгорных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 23 м/с. В связи с прогнозом сильных дождей в горных и предгорных районах Туркестанской области в период 4-6 ноября ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. 

В Шымкенте ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывы 15-20 м/с.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью в горных районах области, днем на юго-западе, в горных районах области 15-20, днем порывы 25 м/с.

Ранее в пресс-службе РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ожидает жителей Казахстана во вторник, 5 ноября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь

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