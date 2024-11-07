В Астане объявили спортивные госзакупки на 446 млн тенге: прокуроры их отменили

Фото: Zakon.kz

В Астане прокуратура отменила госзакуп по хоккею с шайбой, сообщает Zakon.kz.

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