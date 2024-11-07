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В Астане объявили спортивные госзакупки на 446 млн тенге: прокуроры их отменили

Госзакупки, государственные закупки, государственный бюджет, Казахстан, деньги , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 11:31 Фото: Zakon.kz
В Астане прокуратура отменила госзакуп по хоккею с шайбой, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа столицы, прокуратурой района Есиль выявлено необоснованное завышение суммы госзакупок.

"Местным исполнительным органом объявлены закупки по подготовке и участию команд по хоккею с шайбой в республиканских и международных соревнованиях на сумму 446 млн тенге. Изучением конкурсной документации установлено завышение стоимости на 117 млн тенге", – говорится в сообщении.

По акту надзора конкурс отменен, необоснованное расходование бюджетных средств пресечено.

Ранее в Павлодаре предотвратили нерациональное расходование 2,5 млрд в рамках госзакупок. 

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