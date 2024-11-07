В Астане объявили спортивные госзакупки на 446 млн тенге: прокуроры их отменили
Фото: Zakon.kz
В Астане прокуратура отменила госзакуп по хоккею с шайбой, сообщает Zakon.kz.
По данным надзорного органа столицы, прокуратурой района Есиль выявлено необоснованное завышение суммы госзакупок.
"Местным исполнительным органом объявлены закупки по подготовке и участию команд по хоккею с шайбой в республиканских и международных соревнованиях на сумму 446 млн тенге. Изучением конкурсной документации установлено завышение стоимости на 117 млн тенге", – говорится в сообщении.
По акту надзора конкурс отменен, необоснованное расходование бюджетных средств пресечено.
Ранее в Павлодаре предотвратили нерациональное расходование 2,5 млрд в рамках госзакупок.
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