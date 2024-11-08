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В Наурызбайском районе Алматы построен детский сад на 320 мест

В Наурызбайском районе Алматы построен детский сад на 320 мест, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 18:36 Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда Наурызбайского района осмотрел новый детский сад, построенный в микрорайоне Шугыла.

Строительство дошкольной организации на 320 мест было начато в мае 2022 года. Проект был разделен на две части – возведение здания с благоустройством и строительство инженерных сетей. Однако его реализация затянулась из-за неисполнения подрядными организациями договорных обязательств.

В Наурызбайском районе Алматы построен детский сад на 320 мест, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 18:36

Фото: акимат Алматы

В связи с этим Управлением строительства были поданы судебные иски в отношении ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест" и ТОО "Теплоэнергострой" о признании их недобросовестными участниками государственных закупок и взыскании неустоек. В отношении первого подрядчика исковые требования удовлетворены в полном объеме, второй иск находится на рассмотрении.

В Наурызбайском районе Алматы построен детский сад на 320 мест, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 18:36

Фото: акимат Алматы

На сегодня строительство и внутренняя отделка детского сада завершены в полном объеме, благоустроена территория и установлено необходимое оборудование. Также подведены и подключены все инженерные сети. То есть объект завершен и проводятся процедуры по вводу его в эксплуатацию.

В здании предусмотрены специализированные помещения для занятий с детьми, в том числе зал для гимнастических и музыкальных занятий, а также помещения для персонала. Планировочные решения обеспечивают принцип максимальной изоляции отдельных групп друг от друга и от административно-хозяйственных помещений.

В Наурызбайском районе Алматы построен детский сад на 320 мест, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 18:36

Фото: акимат Алматы

По итогам осмотра здания глава города указал руководству управлений строительства и образования на ряд недочетов, поручив устранить замечания в кротчайшие сроки.

"Район активно развивается и в целях обеспечения шаговой доступности социальной инфраструктуры для жителей близлежащих домов, было принято решение построить в данном микрорайоне еще один детский сад. Люди ждут его открытия, поэтому необходимо оперативно устранить все замечания и до конца года детский сад должен начать принимать детей", – сказал Ерболат Досаев.
В Наурызбайском районе Алматы построен детский сад на 320 мест, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 18:36

Фото: акимат Алматы

Следует отметить, что в Наурызбайском районе функционируют 148 детских садов. В целях сокращения дефицита мест в следующем году планируется завершить строительство еще двух детских садов на 320 мест каждый.

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