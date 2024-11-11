Инициатива горожан в действии: в Шугыла строят место для отдыха и прогулок

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда и встречи с населением Наурызбайского района ознакомился со строительством пешеходной зоны с детскими и спортивными площадками, которые были построены в рамках программы "Бюджет народного участия", сообщает Zakon.kz.

Один из ключевых проектов Наурызбайского района – строительство пешеходной зоны, которая станет местом притяжения для 10 тыс. жителей мкр. Шугыла.

"Мы сами подавали этот проект. И вот сегодня видим, как идет его реализация. Для жителей наших домов это будет большим событием. Каждый вечер будем гулять с удовольствием", – отметила жительница района.

Общественное пространство включает пешеходную прогулочную зону длиной 350 м, детскую игровую площадку, баскетбольную площадку, воркаут и амфитеатр. По всей территории планируется размещение уличной мебели и малых архитектурных форм, а также установка системы автоматизированного полива и опор уличного освещения. К настоящему времени высажены деревья, кустарники, постелен газон.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Ознакомившись с ходом реализации проекта по благоустройству, Ерболат Досаев поручил завершить его до конца ноября т.г., устранить имеющиеся недочеты, подключить систему освещения.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В свою очередь жители микрорайона поблагодарили акима за благоприятные условия для отдыха взрослых и детей, комфортных пеших прогулок. По их просьбе вдоль пешеходной зоны будут установлены камеры видеонаблюдения.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Глава города подчеркнул, что активная работа по созданию комфортной городской среды в Алматы будет продолжена.

"По городу, где, к сожалению, у нас нет возможности сделать отдельную парковую зону, мы будем использовать проекты пешеходных аллей. Во всех районах города появятся такие зоны притяжения. Мы украсим их к Новому году, чтобы создать праздничное настроение для жителей и гостей мегаполиса", – сказал Ерболат Досаев.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Всего в Алматы в текущем году на проект "Бюджет народного участия" выделено 18,8 млрд тенге, что на 5,8 млрд тенге больше, чем в прошлом году. Жители города получили возможность предложить и реализовать 364 проекта по благоустройству дворов, общественных пространств, созданию спортивных и игровых площадок.