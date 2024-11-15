Сегодня, 15 ноября 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды, Тимур Владимирович Примбетов назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана при Святом Престоле, послом при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству. Также он освобожден от должности посла в Мексике.

Фото: gov.kz

Также:

Турганбеков Алмурат Асылмуратович назначен послом в Мексике;

Сагинова Жанна Ниязбековна назначена послом в Словакии;

Ахметов Ануарбек Серикович назначен послом в Алжире.

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