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Законодательство РК

Жителя Жамбылской области привлекли к суду за хранение и перевозку 32 кг раков

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 19:44 Фото: Zakon.kz
В Жамбылском районном суде рассмотрено административное дело в отношении 41-летнего жителя области по факту незаконного хранения и перевозки 32 кг раков (ч. 1 ст. 389 КоАП), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда области, мужчина был задержан во время совместных рейдовых мероприятий полиции и инспекции рыбного хозяйства.

Как выяснилось, у правонарушителя отсутствовали разрешительные документы на добычу и транспортировку раков, что является нарушением требований законодательства. Этим действием он причинил ущерб государству на сумму 212 тыс. тенге.

В суде мужчина признал вину в полном объеме и пояснил, что причиненный ущерб полностью возмещен.

В суде отметили, что санкция ч. 1 ст. 389 КоАП влечет штраф на физические лица в размере 10 МРП, на субъекты малого предпринимательства – 30 МРП, на субъекты среднего предпринимательства – 50, на субъекты крупного предпринимательства – 70 МРП, с конфискацией видов диких животных и растений и их продукции.

В результате постановлением суда правонарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 тыс. тенге.

Постановление вступило в законную силу.


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