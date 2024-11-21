Олжас Бектенов: В 2024 году экспорт обработанной продукции вырос на 6,4%

Премьер-министр Олжас Бектенов и члены правительства 21 ноября 2024 года приняли участие в пленарном заседании Сената Парламента РК, на котором, в том числе, обсудили принимаемые меры по диверсификации экономики, сообщает Zakon.kz.

Депутат Сената Суиндик Алдашев адресовал премьер-министру вопрос касательно планов правительства по построению диверсифицированной экономики, развитию отраслей высоких переделов и увеличению несырьевого экспорта.

Олжас Бектенов ответил, что диверсификация экономики – это одна из главных задач правительства.

"Глава государства всегда уделяет этому вопросу большое внимание. Правительством и государственными органами ведется активная работа в данном направлении, и на сегодня уже есть результаты. Согласно статистике, обрабатывающая промышленность по объему превысила сырьевой сектор. Если доля обрабатывающей промышленности составляет 47%, то доля сырьевого сектора – 45%. В этом направлении необходимо продолжать активную работу", – отметил он.

Одна из принятых мер – направление сырья в приоритетном порядке на внутренний рынок, а не на экспорт. Ее результатом стало увеличение внутренней переработки алюминия и меди в два раза. Это хороший показатель.

Далее премьер сообщил, что в области диверсификации экономики важным является поддержка отечественных производителей в части государственного закупа.

"В этом направлении также принимаются необходимые меры. Список товаров, закупаемых только у отечественных производителей, мы увеличили от 1,5 тыс. до 4,5 тыс. товарных позиций. Это большая поддержка, государственные органы и квазигосударственные компании по этим 4,5 тыс. товарным позициям не могут приобретать импортные товары, а закупают их исключительно у отечественных производителей. В результате сумма заключенных с отечественными товаропроизводителями договоров выросла на 55% и достигла 350 млрд тенге", – сказал Бектенов.

Еще одним важным шагом, по его словам, является заключение офтейк-контрактов на поставку продукции с отечественными производителями.

"Правительство и Фонд "Самрук-Казына" активно работают в этом направлении. Общая сумма офтейк-контрактов в этом году достигла 134 млрд тенге. Показатель в 14 раз выше по сравнению с прошлым годом", – сообщил премьер-министр.

При этом, по его словам, во всех регионах страны на сегодня реализуются масштабные промышленные проекты. К примеру, в Атырауской области открылся крупный завод по производству полипропилена. Его годовая производственная мощность составляет 1 млн тонн полипропилена.

"Если сравнить со всеми нефтегазохимическими заводами Центральной Азии, Южного Кавказа, мощности нашего завода в Атырау гораздо выше. Очень большое и современное производство", – сообщил Бектенов.

В городе Костанае компания Kia строит завод по производству автомобилей полного цикла. Предприятие будет запущено в следующем году. В Алматы откроется мультибрендовый автозавод. В городе Сарани открыт завод по производству автомобильных шин, который тоже является крупным современным производством.

"Такие производства есть в каждом регионе. Реализация этих проектов позволяет изменить структуру нашей экономики. В результате принятых мер в текущем году мы видим рост экспорта готовой продукции на 6,4%, в то время как импорт готовой продукции снизился на 7,2%. Правительство, государственные органы продолжат активную работу в этом направлении", – отметил Олжас Бектенов.

Отметим, что на пленарном заседании депутаты Сената одобрили закон о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2025-2027 годы.