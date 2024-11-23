Аким Алматы поздравил коллектив специализированной гимназии №12 им. Ш. Уалиханова со 100-летием

В Алматы в честь 100-летнего юбилея специализированной гимназии №12 имени Ш. Уалиханова во Дворце Республики состоялся праздничный концерт и историческая выставка "Школа века".

В мероприятии приняли участие аким Алматы Ерболат Досаев, министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев, педагоги, выпускники и учащиеся школы.

Фото: акимат Алматы

Глава города зачитал поздравительную телеграмму от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и поздравил коллектив гимназии со 100-летием.

"Легендарная школа была единственным учебным заведением в городе Алматы, где обучали детей на казахском языке. Поистине, судьба нашего родного языка в прошлом веке тесно связана с историей этой школы. Несмотря на трудности того времени, учителя гимназии внесли огромный вклад в сохранение традиций национальной педагогики и воспитание целого поколения интеллигенции. Тысячи выпускников гимназии неустанно трудились на благо развития нашей страны. Среди них немало выдающихся личностей, ставших гордостью нашего народа", – говорится в поздравлении главы государства.

Фото: акимат Алматы

Столетний юбилей специализированной гимназии №12 проходит под лозунгом "Вчера. Сегодня. Завтра", подчеркивая преемственность поколений. Посвященная истории школы выставка "Школа века" отражает не только этапы становления гимназии, но и развитие системы среднего образования страны.

Гимназия №12 образовалась Постановлением Совета народных комиссаров Казахской ССР 22 октября 1924 года как краевая опытно-показательная школа. Изначально она имела только одну ступень обучения – начальную. В 1936 году именно эта школа положила начало системе полного среднего образования в республике.

Фото: акимат Алматы

Важный период в истории 12-й гимназии связан с именем Героя Социалистического Труда, заслуженного учителя Казахстана Рафики Нуртазиной, которая была директором 15 лет. По ее инициативе в школе была разработана научно-методическая система преподавания русского языка.

В 1972 году школа первой в республике внедрила углубленное изучение английского языка, что способствовало подготовке специалистов со знанием трех языков.

Школа воспитала более 70 академиков, свыше 300 докторов наук, более 500 кандидатов наук и множество деятелей культуры.

Фото: акимат Алматы

Среди выпускников – выдающиеся личности: Куляш Байсеитова, Абылхан Кастеев, Аскар Токпанов, Нургиса Тлендиев, Сыдык Мухамеджанов, Асет Бейсеуов, Мансур Сагатов; государственные деятели Қайрат Сарыбай, Шамша Беркимбаева, Кенжалы Айманов, Марат Әшім, Жанар Айтжанова и многие другие известные личности.

С 2007 года специализированная гимназия №12 стабильно входит в десятку лучших школ Алматы. В 2015, 2017 и 2020 годах она была удостоена наград "Лучшая школа", "Лучшее учреждение", "Лучший педагогический коллектив".

В 2022-2023 учебных годах гимназия была удостоена звания "Лучшая специализированная гимназия". На сегодняшний день она продолжает работу по поддержке и развитию одаренных детей, уделяя особое внимание раскрытию их способностей.