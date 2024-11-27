Школьников Усть-Каменогорска переводят на дистанционное обучение из-за сильного смога

Из-за плотного смога школьники Усть-Каменогорска 28-29 ноября будут учиться дистанционно, сообщает Zakon.kz.

В городе с 20 ноября объявлено НМУ 2 степени. Фиксируется превышение в воздухе предельно допустимых норм вредных веществ. И такая погода, а именно полный штиль, по данным синоптиков, продлится в областном центре до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что 28, 29 и 30 ноября 2024 года казахстанцам стоит готовиться к неустойчивой погоде.