Школьников Усть-Каменогорска переводят на дистанционное обучение из-за сильного смога
Фото: pixabay
Из-за плотного смога школьники Усть-Каменогорска 28-29 ноября будут учиться дистанционно, сообщает Zakon.kz.
В городе с 20 ноября объявлено НМУ 2 степени. Фиксируется превышение в воздухе предельно допустимых норм вредных веществ. И такая погода, а именно полный штиль, по данным синоптиков, продлится в областном центре до 1 декабря.
Ранее сообщалось, что 28, 29 и 30 ноября 2024 года казахстанцам стоит готовиться к неустойчивой погоде.
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