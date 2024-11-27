Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Школьников Усть-Каменогорска переводят на дистанционное обучение из-за сильного смога

смог в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 19:03 Фото: pixabay
Из-за плотного смога школьники Усть-Каменогорска 28-29 ноября будут учиться дистанционно, сообщает Zakon.kz.

В городе с 20 ноября объявлено НМУ 2 степени. Фиксируется превышение в воздухе предельно допустимых норм вредных веществ. И такая погода, а именно полный штиль, по данным синоптиков, продлится в областном центре до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что 28, 29 и 30 ноября 2024 года казахстанцам стоит готовиться к неустойчивой погоде.

Читайте также

соцпроекты в Акмолинской области
Социально важные проекты реализуют в Акмолинской области
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, КНБ РК, задержания, задержание, ОПГ, приступная группировка, криминал
Актера казахстанских сериалов поймали на наркоторговле: изъято 4,5 тысячи доз
&quot;Азиатский Газопровод&quot; и Китайский нефтяной университет укрепляют международное партнерство
"Азиатский Газопровод" и Китайский нефтяной университет укрепляют международное партнерство
Елена Беляева
Погода Образование Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск 2024 год Дистанционное обучение
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Главные герои сериала « Сверхъестественное» воссоединятся в 5-м сезоне сериала «Пацаны»
Главные герои "Сверхъестественного" воссоединятся в 5-м сезоне сериала "Пацаны"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: