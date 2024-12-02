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Юбилей авторской школы Жании Аубакировой объединил прошлое, настоящее и будущее

Юбилей авторской школы Жании Аубакировой объединил прошлое, настоящее и будущее, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 17:54 Фото: Кайрат Конуспаев
30-летний юбилей Авторской школы Жании Аубакировой стал не просто праздничной датой, а масштабным событием, которое объединило прошлое, настоящее и будущее уникального образовательного учреждения.

Это было время подвести итоги, порадоваться успехам и еще раз продемонстрировать, чем живет школа сегодня и куда она движется.

В течение нескольких месяцев школа буквально пульсировала жизнью: спортивные соревнования, дружеские матчи, яркие концерты, мастер-классы, благотворительные ярмарки и встречи с ветеранами стали частью большого марафона мероприятий.

Каждое из этих событий не только дарило радость участникам, но и раскрывало глубокую философию школы: обучение, творчество, семейные ценности и вклад в общество идут здесь рука об руку.

Уникальная роль семьи в образовательном процессе

Особое место в образовательной модели школы занимает интеграция семей учеников. Родители становятся не просто наблюдателями, а активными участниками школьной жизни. Они пробуют себя в роли учителей, проводя уроки по предметам школьной программы, а порой и сами становятся учениками. Например, на занятиях по сольфеджио родители первоклассников вместе с детьми осваивали основы музыкальной грамоты, что укрепляло семейные связи и создавало уникальные моменты единения.

Творческая среда для педагогов

Школа не только вдохновляет учеников, но и становится платформой для развития педагогов. Молодые учителя осваивают передовые технологии, включая искусственный интеллект и чат-боты, чтобы сделать образовательный процесс более интересным и эффективным. Это вдохновение вылилось в целую серию семинаров и конференций, где педагоги делились своими открытиями.

Например, совсем молодые учителя Нагима Дарменова и Хайдар Мурзахметов с триумфом выступили на международной конференции EdGrunch с темой "Как создать урок с нуля". Антон Сомов запустил авторский курс для учителей по развитию эмоционального интеллекта, а Людмила Иванова получила статус сертифицированного экзаменатора TOEFL и стала преподавателем IELTS.

Выпускники – гордость школы

За 30 лет школа выпустила 370 молодых талантливых людей с яркой индивидуальностью, готовых менять мир к лучшему.

Выпускники школы поступают в ведущие казахстанские вузы и знаменитые университеты мира, среди которых University College London, Кембриджский университет, Британский университет современной музыки, Мюнхенский технический университет и многие другие вузы на всех континентах планеты.

Торжественный гала-концерт: кульминация праздника

Венцом юбилейного месяца стал торжественный гала-концерт. Ученики старших классов создали видео, в котором выстроили хронологию развития школы: от первых обладателей "Алтын белгі" до звездных выпускников, от старта школьного самоуправления до внедрения холакратии, подчеркивающей равноценность каждого участника школьного сообщества.

Юбилей авторской школы Жании Аубакировой объединил прошлое, настоящее и будущее, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 17:54

Фото: Кайрат Конуспаев

На юбилейном мероприятии говорили о сложившихся традициях, ценностях и значимых личностях, которые оставили свой след в истории школы в период ее становления. В те годы ученикам и коллективу школы посчастливилось встретиться с выдающимися современниками – Народным героем Республики Казахстан, поэтом-фронтовиком, ветераном ВОВ Касым Кайсеновым, Народным писателем Казахской ССР Азильханом Нуршаиховым, поэтом Кадыром Мырзалиевым, ученым-фольклористом Едыге Турсуновым, художником Вадимом Сидоркиным, культурологом Кайратом Жанабаевым и многими другими.

На торжественном мероприятии присутствовали высокие гости – заместитель акима Алматы Асем Нусипова и президент Ассоциации вузов Казахстана, ректор Университета "Туран" Рахман Алшанов.

Юбилей авторской школы Жании Аубакировой объединил прошлое, настоящее и будущее, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 17:54

Фото: Кайрат Конуспаев

Гости вручили благодарственные письма от имени акима города Алматы Ерболата Досаева и золотые и серебряные медали им. Ахмета Байтурсынова от Ассоциации вузов Казахстана.

Также были вручены специальные награды от Министерства просвещения РК, благодарственные письма и грамоты от Академии педагогических наук Казахстана, городского и районного управления образования Алматы и других организаций.

Юбилей авторской школы Жании Аубакировой объединил прошлое, настоящее и будущее, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 17:54

Фото: Кайрат Конуспаев

Это событие объединило на одной сцене педагогов, выпускников, учеников, родителей и приглашенных гостей. С юбилеем школу пришли поздравить выдающиеся музыканты современного Казахстана: заслуженный деятель РК Гульнара Курамбаева, лауреаты международных конкурсов: Еркебулан Сапарбаев, Федор Артамонов, Диана Панаргалиева, Динара Базарбаева-Сахаман, Салауат Карибаев, Адлет Сексенов, Ерлан Байбазаров, Максим Максимов и другие.

Философия вдохновения и успеха

Юбилей школы Жании Аубакировой – это не просто праздник. Это история о том, как мечты становятся реальностью, как учителя и ученики вдохновляют друг друга, как важно сохранять и развивать традиции. Школа продолжает вдохновлять, воспитывая новое поколение, готовое менять мир.

Недавно свое 80-летие отметила Казахская национальная консерватория имени Курмангазы. Эта дата – знаковое событие для всего музыкального искусства страны. За восемь десятилетий консерватория стала культурным центром, который воспитал поколения артистов, прославивших Казахстан на мировой арене.

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