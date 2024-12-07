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События

Участок дороги к турбазе Алма-Тау в Алматинской области закроют почти на сутки из-за непогоды

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 22:36 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области с 3:00 8 декабря временно ограничено движение грузового и общественного транспорта на участке автодороги "Подъезд к турбазе Алма-Тау" (км 0-15), сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в АО "НК "КазАвтоЖол", ограничения введены на участке между поселками Туздыбастау и Бескайнар из-за ухудшения погодных условий.

Движение планируется восстановить 9 декабря к 7:00. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области на 8 декабря объявлено штормовое предупреждение. Днем в горных, предгорных районах области временами ожидается сильный снег. На севере, юге и в горных районах области синоптики прогнозируют туман и гололед.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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