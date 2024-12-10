Токаев побеседовал с воспитанниками и тренерами детской футбольной академии

Президент Касым-Жомарт Токаев осмотрел детскую футбольную академию, открытую на базе стадиона "Химик" в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, спортивный объект, оснащенный современным оборудованием, обеспечивает условия для тренировок в течение всего года. В настоящее время здесь в соответствии с лучшими мировыми стандартами занимаются 780 детей. Функционируют спортивные залы, административные, реабилитационные, лечебно-оздоровительные и другие кабинеты.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев в беседе с воспитанниками и тренерами академии подчеркнул, что важно активнее вовлекать детей в занятия спортом, чтобы уберечь их от негативных влияний.

Фото: Акорда

Ранее Токаев оценил работу областного перинатального центра в Актобе.