Еще одну часть крупной трассы в Казахстане закрыли из-за непогоды

14 декабря в 20:40 в Карагандинской области частично закрыли трассу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба "КазАвтоЖол", в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Астана – Караганда – Алматы км 1505-1610 (от поселка Новостройка до поселка Аксу-Аюлы).

Открыть дорогу планируют 15 декабря 2024 года в 08:00.





Фото: КазАвтоЖол

Ранее сообщалось, что в 17:00 на этой же трассе был запрещен проезд для грузового и общественного автотранспорта с 1610 по 1854 км в направлении Аксу-Аюлы – Балхаш.