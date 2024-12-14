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События

Еще одну часть крупной трассы в Казахстане закрыли из-за непогоды

закрытые дороги, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 20:28 Фото: pixabay
14 декабря в 20:40 в Карагандинской области частично закрыли трассу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба "КазАвтоЖол", в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Астана – Караганда – Алматы км 1505-1610 (от поселка Новостройка до поселка Аксу-Аюлы).

Открыть дорогу планируют 15 декабря 2024 года в 08:00.


частично закрыли трассу, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 20:28

Фото: КазАвтоЖол

Ранее сообщалось, что в 17:00 на этой же трассе был запрещен проезд для грузового и общественного автотранспорта с 1610 по 1854 км в направлении Аксу-Аюлы – Балхаш.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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