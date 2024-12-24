Споры вокруг маркировки товаров не утихают в Казахстане

5 декабря 2024 года состоялась пресс-конференция Альянса ассоциаций пищевой индустрии, АПК и МСБ, посвященная последним инициативам профильных госорганов по ускоренному внедрению маркировки и прослеживаемости в Казахстане и расширению перечня товарных групп.

Как объяснили представители бизнес-сообщества, изначально в странах ЕврАзЭС обязательная маркировка вводилась на отдельные группы товаров, в частности, на шубы с высокой стоимостью за единицу продукции, что было оправданно для государства, производителя и потребителя. Основной мотив этой инициативы – защита от контрафактной и нелегальной продукции, которая очень характерна для этого товара. Однако в 2019 году в Казахстане была введена обязательная маркировка на ряд товаров повседневного спроса, а сегодня активно обсуждаются вопросы введения маркировки и на пищевые продукты.

Между тем, по мнению представителя Ассоциации микро- и малого бизнеса и торговли Марины Бошель, профильные госорганы и бизнес оперируют разными оценками нелегального оборота в сфере пищевой промышленности, АПК и МСБ.

"Отсутствует единая объективная методика, что приводит к неверным оценкам и решениям со стороны профильных госорганов. Как показали итоги пилотных проектов оператора АО "Казахтелеком", маркировка DataMatrix является сложной, дорогой в обслуживании и не достигает заявленных целей", – уверена она.

Исполнительный директор ОЮЛ "Ассоциация прямых продаж Казахстана" Анастасия Калашникова заявила, что, внедрив качественную аналитику в уже имеющиеся бесплатные электронные инструменты, можно обеспечить полную прослеживаемость товара до точки реализации.

"Хотим ли мы за большие деньги получать дополнительную информацию о том, какой именно товар отправился данному потребителю, остается вопросом. Вместо устранения причин проблемы, работы над ошибками с уже введенными системами учета, вводятся новые методы контроля", – подчеркнула спикер.

К слову, чуть ранее депутат Мажилиса Парламента РК Мурат Абенов достаточно жестко высказался о предложенной инициативе использования частной иностранной платформы по маркировке товаров. Мажилисмен расценил это, как попытку введения "нового налога на покупки".

"В Казахстане все эти задачи относятся к государственным функциям и реализуются сотрудниками уполномоченных органов на основе Законов РК в интересах граждан страны. С контрабандой борются таможенные органы, все процедуры прохождения границы документально фиксируются, проведена цифровизация. Правительство заверяет, что прозрачность высокая, уплаты пошлин увеличиваются. Поддельной и некачественной продукцией занимается Минторговли, в составе которого вполне эффективно работает Комитет техрегулирования, все сертификаты оцифрованы, создан единый портал для онлайн-проверки подлинности товара любым потребителем. Налоговый комитет отслеживает экономическую активность, прослеживаются товары, налоги оплачиваются и отслеживаются цифровой системой", – написал он в Facebook.

Абенов озвучил вопрос: зачем при наличии десятков тысяч сотрудников этих организаций нужна маркировка?

"Тем более это обычные клеящиеся бумажные знаки, которые печатает и ведет учет частная компания. Их можно как наклеить, так и отклеить вручную. В России на черном рынке замечена продажа таких знаков. Никто не может уследить, что марки от одной обуви не будут переклеены на другую. Процедура находится в руках у самих предпринимателей. Это говорит о том, что маркировка не защищает потребителя от контрафакта. Для граждан сейчас важнее официальный государственный сертификат соответствия. Зачем ему марка, которую печатает частная компания и за которую он еще должен заплатить?" – добавил мажилисмен.

Руководитель Ассоциации безалкогольных напитков РК Алия Мамытбаева в ходе пресс-конференции заявила, что маркировка безалкогольных напитков совершенно не оправданна, потому что стоимость напитков по сравнению с теми же, к примеру, шубами – несоизмеримо ниже. К тому же, в силу действующей сбалансированной налоговой нагрузки рынок прозрачен, и доля контрафакта в сфере невелика.

"В Казахстане отсутствуют технологические возможности, а именно отсутствует соответствующее оборудование для маркировки внутри страны, отсутствуют соответствующие типографии, что сказывается на сроках поставки стикеров из России. При этом даже у таких типографий имеется брак, необходимо привлекать зарубежных интеграторов для наладки и сопровождения систем на производстве в связи с отсутствием квалифицированных интеграторов внутри страны, интернет работает нестабильно и т. д. Наконец, маркировка приведет к необоснованным огромным затратам и снижению операционной эффективности добросовестных участников рынка. Так, к примеру, стоимость одной линии для маркировки пищевой продукции, в зависимости от ее производительности и конфигурации, составляет от 20 до 60 млн тенге. Если учесть количество производственных линий на производстве – от 2 до 12, то расходы приравниваются к открытию нового производства. Производительность линий в процессе маркировки упадет в среднем от 30 до 50%", – объяснила она.

Алия Мамытбаева также отметила, что после ухода отечественного бизнеса долю рынка могут занять компании из соседних стран.

"Это очевидно на примере пивной индустрии, где доля местных производителей ничтожно мала. На сегодняшний день практически 80% рынка занимают международные компании, и такого рода меры, как введение маркировки, прежде всего ударят по местным компаниям, которые просто-напросто не смогут приобрести оборудование и не выдержат конкуренции с мировыми гигантами. Итог – потеря десятка тысяч рабочих мест, бюджет недополучит десятки миллиардов тенге в виде налогов. Напротив, в отрасли производителей энергетических напитков порядка 80% рынка составляют местные производители, которые успешно конкурируют с транснациональными компаниями и международными брендами. Более того, казахстанские производители активно наращивают свой экспортный потенциал: более 70 млн литров "энергетиков" ежегодно поставляются на рынки стран Центральной Азии, Восточной Европы и Кавказа. Однако введение маркировки поменяет ситуацию кардинальным образом", – резюмировала руководитель Ассоциации безалкогольных напитков РК.

Предприниматели также напомнили, что в декабре 2022 года правительство Казахстана решило отказаться от идеи ввести обязательную маркировку сахаросодержащих напитков и бутилированной воды как раз из-за отсутствия в стране необходимого оборудования.

"По итогам пилотного проекта выявлен ряд недостатков – это отсутствие в стране оборудования для маркировки, типографий, наличие контрафакта, а также удорожание выпускаемой продукции из-за финансовой нагрузки на производителей. По результатам обсуждения с бизнес-сообществом было принято решение о нецелесообразности введения обязательной маркировки внутри страны", – сказал вице-премьер-министр Серик Жумангарин в ходе совещания по вопросам системы маркировки и прослеживаемости товаров в РК на площадке НПП "Атамекен".

Представители казахстанского бизнеса призвали отложить решение о введение маркировки пищевых продуктов и провести анализ существующих механизмов прослеживаемости товаров, рассмотреть введение маркировки на добровольной основе, а также изучить разработанные информационные системы контроля оборота товаров на основе обычного штрих-кода.