Замглаву Жамбылского филиала "Казавтожол" осудили на 8 лет

26 декабря 2024 года Кордайским районным судом осуждены заместитель главы Жамбылского областного филиала "Казавтожол" Тультаев Д., глава проекта подрядной организации ТОО "ДорСтрой" Курбанов У. и эксперт технического надзора ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг" Мұсақұл Д., сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Антикоррупционной службы, они признаны виновными в растрате бюджетных средств в размере свыше 296 млн тенге при строительстве, расширении и реконструкции пункта пропуска "Кордай" на казахстанско-кыргызской границе.

Хищение совершено путем подписания актов невыполненных работ, двойной оплаты одних и тех же видов работ, завышения стоимости и недопоставки оборудования.

"Тультаеву и Курбанову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы каждому, с лишением права заниматься дорожно-строительными работами и предпринимательской деятельностью в сфере строительных работ сроком на 10 лет соответственно", – уточнили в Антикоре.

Этим же приговором Мұсақұл осужден к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься оказанием инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности сроком на 10 лет.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

18 декабря стало известно, что экс-председателя правления АО НК "ҚазАвтоЖол" Аскара Муратулы осудили также на 8 лет.