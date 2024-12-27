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События

Замглаву Жамбылского филиала "Казавтожол" осудили на 8 лет

Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 16:09 Фото: freepik
26 декабря 2024 года Кордайским районным судом осуждены заместитель главы Жамбылского областного филиала "Казавтожол" Тультаев Д., глава проекта подрядной организации ТОО "ДорСтрой" Курбанов У. и эксперт технического надзора ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг" Мұсақұл Д., сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Антикоррупционной службы, они признаны виновными в растрате бюджетных средств в размере свыше 296 млн тенге при строительстве, расширении и реконструкции пункта пропуска "Кордай" на казахстанско-кыргызской границе.

Хищение совершено путем подписания актов невыполненных работ, двойной оплаты одних и тех же видов работ, завышения стоимости и недопоставки оборудования.

"Тультаеву и Курбанову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы каждому, с лишением права заниматься дорожно-строительными работами и предпринимательской деятельностью в сфере строительных работ сроком на 10 лет соответственно", – уточнили в Антикоре.

Этим же приговором Мұсақұл осужден к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься оказанием инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности сроком на 10 лет.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

18 декабря стало известно, что экс-председателя правления АО НК "ҚазАвтоЖол" Аскара Муратулы осудили также на 8 лет.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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