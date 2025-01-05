Авиакатастрофа в Актау: мангистаусцам вручили госнаграды за помощь по время трагедии

Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева рядом государственных наград были удостоены граждане, оказавшие помощь во время авиакатастрофы в Актау. 5 января в Мангистау состоялось официальное вручение, сообщает Zakon.kz.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай вручил государственные награды и благодарственные письма группе граждан, проявивших мужество, профессионализм и ответственность при крушении азербайджанского самолета Azerbaijan Airlines в Актау.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В ходе торжественного мероприятия орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы награжден специалист-криминалист Департамента полиции Мангистауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан Айбек Алибаев, орденом "Айбын" III степени имени Рахимжана Кошкарбаева награжден сотрудник пожарной части № 12 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области пожарный-спасатель Олжас Байторе, начальник отделения Дальнего радиомаркерного пункта войсковой части 30153 Министерства обороны Ботагарин Нурлан, командир отделения пожарной части № 12 села Баскудык департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Сериболат Онгар, сотрудник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области старший пожарный-спасатель отдела тушения Марлен Саркенов.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Орден "Құрмет" вручили заведующей медицинским пунктом АО "Международный аэропорт Актау" Ирине Кочергиной и заведующему центром ГКП "Мангистауская областная многопрофильная больница" Бакытжану Койбекову.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Медалью "Ерлігі үшін" награждены:

водитель филиала ГУ "Центр медицины катастроф" по Мангистауской области-санитар Кожабек Аллабергенов,

спасатель РГУ "Скорая помощь" Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Манас Бауылтов,

второй пилот воздушного судна АО "Қазавиақұтқару" Естемес Алишер, фельдшер ГКП "Мангистауская областная станция скорой и неотложной медицинской помощи" Кисаев Тимур,

командир воздушного судна АО "Казавиақұтқару" Кудабаев Асхат,

фельдшер филиала ГУ "Центр медицины катастроф" по Мангистауской области Заманбек Кубайдуллаев,

врач филиала ГУ "Центр медицины катастроф" по Мангистауской области Оспан Оразбеков,

Актауский филиал РГП "Казаэронавигация "Диспетчерская служба" Вышка" награждены диспетчер пункта Толстиков Ярослав,

мастер Актауского района электрических сетей АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" Шопанов Нуралы.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Медалью "Ерең еңбегі үшін" награждены психолог филиала ГУ "Центр медицины катастроф" по Мангистауской области Есен Жан, заместитель начальника службы АО "Международный аэропорт Актау" Жумагулов Бекболат, специалист филиала РГКП "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан" по Мангистауской области Оразалиев Эльдар. Также 51 человеку были вручены благодарственные письма от имени президента.

Аким области Нурдаулет Килыбай обратился к гражданам, оказавшим помощь пострадавшим.

"Вы проявили мужество и человечность в спасении жизней, действуя оперативно в критический час. Ваши труды и подвиги – яркий пример единства нашего региона, гражданской ответственности. Вы еще раз доказали, что в Мангистау множество стойких и сильных людей. Искренне благодарю вас за оказанную помощь", – сказал Нурдаулет Килыбай.

Один из первых прибывших на место происшествия сотрудник АО "МРЭК" Нуралы Шопанов считает, что любой человек на его месте поступил бы так же.

"Мы были на рабочем месте. Увидев крушение самолета, мы без раздумий побежали на помощь. Даже не задумываясь о том, что самолет может взорваться. Была только мысль, как можно скорее вытащить пострадавших", – рассказал Нуралы Шопанов.

Фельдшер Тимур Кисаев оказывал экстренную медицинскую помощь на месте авиакатастрофы.

"25 декабря 2024 года около 11:00 поступил вызов от старшего диспетчера. Сообщалось, что самолет планирует совершить аварийную посадку. Мы тут же бросились на помощь. Осмотрели пострадавших, оказали первую помощь", – рассказал Тимур Кизаев.

Участковый инспектор Тупкараганского районного отдела полиции Сакен Акманов поделился своими впечатлениями.

"Как только самолет упал на землю, в считанные минуты стражи порядка направились к месту происшествия. Услышав крики людей внутри самолета, полицейские совместно со специалистами "Мангистауской региональной электросетевой компании", начали спасение пассажиров с борта самолета и передавали пострадавших медикам. Обычно мы видели такое только в фильмах, для многих из нас это было шоком", – рассказал полицейский.

30 декабря сообщалось, что Казахстан направил "черные ящики" в Бразилию.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили. 29 декабря Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество и профессионализм при спасении пассажиров упавшего самолета.

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