Какие меры принимает Актикор для реализации принципа "Закон и Порядок"

5 января в Агентстве по противодействию коррупции под председательством Асхата Жұмағали состоялось оперативное совещание с участием личного состава, сообщает Zakon.kz.

На встрече обсудили вопросы реализации установок и поручений главы государства, в том числе затронутых в итоговом интервью "Цель – укрепить экономику и суверенитет".

Отмечено, что в первую очередь основным вектором работы органа должно стать продолжение повсеместного внедрения идеологии "Закон и Порядок", провозглашенного президентом. Особое внимание было уделено вопросам усиления работы по системной борьбе с коррупцией, о чем отмечено главой государства. И в этом направлении важной составляющей остается деятельность Агентства по выявлению и устранению коррупционных рисков в различных отраслях.

На совещании также были обсуждены результаты анализов в сферах образования и науки, строительства дорог, спорта, здравоохранения. Соответствующим структурным и территориальным подразделениям даны поручения о формировании планов проведения анализов на предстоящий год и качественной их реализации.

"К примеру, в ближайших планах Агентства изучение сферы туризма. Приоритетным направлением остается обеспечение верховенства закона и неотвратимости ответственности за коррупционные деяния. При этом в своем интервью президент страны подчеркнул необходимость принятия объективных решений. В этой связи будет продолжена работа по обеспечению принципов законности и справедливости в ходе проводимых досудебных расследований", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в прошедшем году органом не допущено ни одного факта незаконных задержаний, обысков, выемок, фальсификаций материалов дела в рамках уголовного процесса.

В целях восстановления социальной справедливости важным направлением остается возврат незаконно полученных активов и возмещение ущерба.

"С 2022 года Агентством обеспечен возврат 1,12 трлн тенге. Работа Агентства по возврату активов будет продолжена, в том числе через расширение международного сотрудничества", – отметили в ведомстве.

Агентством обеспечено подписание 14 меморандумов с международными организациями и антикоррупционными ведомствами, из них пять в прошедшем году с Азербайджаном, Россией, Гонконгом, Иорданией и Катаром.

"В вопросах антикоррупционной деятельности Казахстан ориентируется на передовые международные стандарты, в том числе внедряемые Организацией экономического сотрудничества и развития. Это очень высокая планка, которой необходимо соответствовать", – подчеркнул глава государства.

Поэтому Агентством будет продолжена качественная реализация рекомендаций ОЭСР и ГРЕКО, включающая имплементацию эффективных антикоррупционных инструментов в отечественное законодательство.

Напомним, что Казахстан в настоящее время проходит пятый раунд мониторинга в рамках Стамбульского плана действий Антикоррупционной сети ОЭСР.

Экспертами уже отмечается лидерство в Центрально-Азиатском регионе по системности, последовательности и планомерности реализации антикоррупционных реформ.

Отдельным вопросом обсуждения стала работа по внедрению идеологии "Закон и Порядок", в ходе которой Агентством принимаются комплексные меры по формированию в обществе антикоррупционной правовой культуры.

Проведено порядка 7,5 тыс. мероприятий различного формата с охватом более 900 тыс. граждан с участием лидеров общественного мнения, в рамках проекта "Народный юрист" проконсультировано 150 тыс. граждан, антикоррупционное обучение прошли более 50 тыс. госслужащих.

По итогам совещания даны конкретные поручения по повышению эффективности борьбы с коррупцией, укреплению верховенства закона и обеспечению правопорядка.

В рамках исполнения поручений главы государства Агентство продолжит работу по искоренению коррупции в целях повышения благополучия граждан.

Отметим, что масштабное интервью Касым-Жомарта Токаева было опубликовано 3 января 2025 года в газете "Ana tili". Что пишут мировые СМИ об интервью Токаева, можно прочитать здесь.