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События

Акимат Астаны обязали расторгнуть договор с компанией, управляющей парковками

Акимат Астаны обязали расторгнуть договор с компанией, управляющей городскими парковками, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 15:40 Фото: pixabay
Акимат Астаны обязали расторгнуть договор государственно-частного партнерства с ТОО "Парковочное пространство Астаны". Причиной этому послужило проведенное еще в 2023 году расследование Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Астане (ДАЗРК), сообщает Zakon.kz.

Целью расследования было определение правомерности привлечения в качестве партнера в рамках проекта ГЧП по управлению парковочным пространством столицы ТОО "Парковочное пространство Астаны".

"Расследование ДАЗРК с целью проверки правомерности выбора частного партнера было проведено в 2023 году. По итогам расследования установлено, что Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны неправомерно предоставило преимущества частному партнеру – ТОО "Парковочное пространство Астаны". С данным ТОО акимат Астаны заключил договор государственно-частного партнерства (ГЧП) для реализации проекта "Создание, эксплуатация и управление платным парковочным пространством города Астаны" в 2018 году", – рассказали в АЗРК 19 февраля.

Результаты расследования показали, что при проведении конкурса управление установило квалификационные требования, ограничивающие других потенциальных участников.

Более того, договор ГЧП с указанным ТОО был подписан до утверждения маслихатом столицы, что противоречит нормам законодательства о государственно-частном партнерстве.

Результаты расследования стороны обжаловали в суде.

"После судебных разбирательств судебная коллегия по административным делам Верховного суда признала законность результатов антимонопольного расследования. В связи с этим антимонопольный орган вынес предписание управлению о принятии мер по расторжению договора ГЧП с ТОО "Парковочное пространство Астаны", – резюмировали в АЗРК.

В январе 2025 года в Департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Астане рассказали о признаках нарушения антимонопольного законодательства при передаче в доверительное управление без права выкупа трех спортивных объектов – стадиона "Астана Арена", ледовых дворцов "Барыс Арена" и "Алау". А 13 февраля стало известно, что ведомство установило признаки злоупотребления доминирующим положением со стороны ТОО "КаР-Тел" (Beeline) на рынке услуг домашнего интернета.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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