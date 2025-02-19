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События

Хумус, картофель по-льонски: чем угощали Токаева в главном дворце Иордании

Хумус, картофель по-льонски: чем угощали Токаева в главном дворце Иордании, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 17:59 Фото: pexels
19 февраля 2025 года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном. Их беседа прошла в формате рабочего обеда. Ведущий спецпроекта "Президент" Адиль Балтабаев рассказал, что предлагали в меню членам делегаций, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский журналист, присутствовавший на официальной церемонии, опубликовал фото меню на своей странице в Instagram.

Выглядит оно следующим образом.

Закуски:

  • Хумус, мухаммара, кишкех.
  • Салат с халлуми, фатуш.

Горячие закуски:

  • Киббе, куриные рулетики мусахан.
  • Мясные сафиха, сырные и заатар фатайер.

Суп:

  • Трюфельный грибной капучино-суп с сушеными белыми грибами.

Основное блюдо:

  • Говяжья вырезка на гриле с зеленой спаржей в масле.
  • Тыквенное пюре, картофель по-льонски.

Десерт:

  • Домашнее кнафе с мороженым.

Напитки:

  • Чай и кофе.

Завершающее лакомство:

  • Птифуры (мини-десерты).

С официальным визитом в Иорданию глава Казахстана прибыл 18 февраля 2025 года. Как Токаева встречали во дворце, можно посмотреть по этой ссылке.

Во время переговоров он озвучил цель своего визита – придать дополнительный импульс отношениям, дружбе и торгово-экономическим связям.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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